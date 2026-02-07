Video: el penal que no le dieron a Racing ante Argentinos y la reacción de Gustavo Costas
Pese al triunfazo en el Cilindro, todo Racing se quedó con bronca por el polémico penal que no cobró Mastrángelo tras el chequeo VAR por una mano en el área.
Racing y Argentinos jugaron un partidazo en el Cilindro de Avellaneda. El equipo de Gustavo Costas sufrió de más, pero venció 2-1 al Bicho para lograr sus primeros tres puntos en el Torneo Apertura. Además del resultado, el foco quedó puesto en una jugada muy debatible.
La Academia llegaba obligada a este encuentro tras el pésimo arranque de año (tres derrotas consecutivas) y había arrancado con todo. En el primer tiempo se puso arriba con los goles de Tomás Conechny y Santiago Solari. El club de La Paternal, incómodo, aguantó como pudo, pero se fue al entretiempo dos goles abajo.
Polémica en Avellaneda: todo Racing pidió penal por una mano de Prieto
En el segundo tiempo, y tras el descuento del Bicho, llegó la gran polémica. A los 15’, Solari tiró un centro para Maravilla Martínez, que iba a cabecear cuando la pelota le pegó en el brazo a Sebastián Prieto. El árbitro Hernán Mastrángelo no la vio en vivo y dejó seguir, pero enseguida llegó el llamado del VAR.
El juez fue a la pantalla, miró y se tomó su tiempo mientras el estadio silbaba esperando la decisión. Cuando volvió, explicó por micrófono su fallo: para él, el delantero de Racing desestabilizó primero al defensor de Argentinos y recién después la pelota terminó en el brazo del defensor. Por ende, cobró falta en ataque y no hubo penal.
La reacción de Gustavo Costas
Automáticamente, todas las cámaras se fueron con la imagen de Costas. Y claro, como era de esperarse, el DT estaba desencajado en el banco de suplentes: golpeó el techo y, entre risas, aplaudio irónicamente a Mastrángelo tras el veredicto, expresando su completa disconformidad y la de todo Racing.