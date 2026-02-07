Sufre Costas: el anuncio de Gremio con Juan Nardoni tras frenarse su salida de Racing

El equipo de Porto Alegre hizo un anuncio sobre Juan Nardoni que pegó muy fuerte en los hinchas de la Academia y sobre todo en Gustavo Costas.

Luego de tener un arranque para el olvido en el torneo Apertura en donde perdieron sus primeros tres partidos, Gustavo Costas y todos los hinchas de Racing recibieron una pésima noticia el pasado viernes por la noche: Gremio de Porto Alegre anunció el fichaje de Juan Nardoni, una de sus máximas figuras.

El acuerdo estaba cerrado desde el jueves por el mediodía, pero durante la mañana del viernes aparecieron trabas en la operación debido a algunas diferencias en lo económico. Incluso, en un momento se dio el pase como caído, pero finalmente ambas instituciones lograron cerrar el acuerdo y en los próximos días el ex Unión de Santa Fe viajará rumbo a Brasil.

El acuerdo entre Gremio y Racing por Juan Ignacio Nardoni Racing fichó el 70% del pase de Nardoni a comienzos del 2023 a cambio de 3.2 millones de dólares. Ahora, la Academia vende el 80% de la ficha del mediocampista a cambio de 8 millones (se le descuentan los impuestos y, sobre el neto, debe abonarle al Tatengue un 30%).

BEM-VINDO! O meio-campista Juan Nardoni, campeão da Copa Sul-Americana e da Recopa, chega do Racing para reforçar o Tricolor. O atleta desembarca em Porto Alegre na próxima semana para realizar exames médicos e assinar contrato.¡!#ReforçoTricolor pic.twitter.com/Pks3Z1QNXF — Grêmio FBPA (@Gremio) February 6, 2026 Como parte de la estructura del acuerdo, el 20% de la ficha que quedó fuera de la negociación se reparte entre los clubes formadores: Racing mantendría el 14%, mientras que Unión retendría el 6%. A su vez, se estableció que los dos millones de dólares adicionales vinculados a metas deportivas serán percibidos en su totalidad por la institución de Avellaneda.