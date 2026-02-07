El homenaje de River al Pity Martínez y la reacción de los hinchas en el Monumental

Gonzalo Martínez regresó al Monumental por primera vez tras su salida de River y recibió un reconocimiento por parte del público y la dirigencia.

Gonzalo Martínez logró grabar su nombre a fuego en la historia grande de River Plate. Autor de uno de los goles más gritados de todos los tiempos en la final de Madrid contra Boca, se lo puede considerar como un ídolo moderno del cuadro de Núñez, más que nada por lo hecho en su primera etapa como jugador.

Lamentablemente, su segundo paso por el club entre 2023 y 2025 no fue el mejor. Muy condicionado por sus largas lesiones, estuvo lejos del nivel que supo tener anteriormente, por lo que, tras la floja última temporada del equipo, Marcelo Gallardo decidió limpiarlo del plantel. Aún así, su legado no quedó en lo absoluto manchado y eso quedó demostrado este sábado en su regreso al Monumental.

Los hinchas de River aplaudieron al Pity Martínez en el Monumental Los hinchas de River aplaudieron al Pity Martínez en el Monumental En la hora previa al comienzo del encuentro entre la Banda y Tigre, el Pity saltó a la cancha para hacer la entrada en calor junto con sus compañeros. Los hinchas millonarios, al verlo, no dejaron pasar por alto su presencia y lo recibieron con una ovación y un fuerte aplauso. Pero el reconocimiento no terminaría allí.

El reconocimiento de River Plate al Pity Martínez El reconocimiento de River Plate al Pity Martínez Ya con ambos equipos en el campo de juego, antes del pitazo inicial, la dirigencia le entregó una placa al volante de 32 años en honor a sus aportes invaluables para la historia de River. El expresidente Rodolfo D'Onofrio participó del homenaje y saludó con un afectuoso beso en el cachete al mendocino.