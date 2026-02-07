Marcelo Gallardo fue contundente tras el 1-4 de River ante Tigre: "Hoy salió todo mal"

Marcelo Gallardo reconoció la categórica superioridad de Tigre en el Monumental y fue muy autocrítico respecto del rendimiento de River.

River Plate, que había arrancado bien la temporada, tuvo su primer y gran traspié del 2026. Por la fecha 4 del Torneo Apertura, fue humillado este sábado como local por Tigre, que se floreó en el Monumental y se quedó con un triunfazo por 4-1, que incluso podría haber sido más abultado si aprovechaban todas sus oportunidades claras.

La hinchada millonaria expresó su bronca en las tribunas, silbó y cantó en contra de los jugadores y hasta algunos fanáticos se fueron antes de que terminara el encuentro. Marcelo Gallardo, consciente de que no puede repetir lo hecho en el pésimo 2025 que dejaron atrás, se presentó a la conferencia de prensa y fue muy autocrítico.

El análisis de Marcelo Gallardo tras la humillante derrota ante Tigre El análisis de Marcelo Gallardo tras la humillante derrota ante Tigre "Fue algo impensado, por como veníamos evolucionando como equipo. Hoy nos salió todo mal, cometimos muchos errores y Tigre los aprovechó muy bien. Ellos fueron muy buenos y nosotros no tuvimos la continuidad en la mejora que veníamos mostrando en las primeras fechas. Fue una muy muy mala noche", reconoció en el comienzo de la rueda.

"Quedamos muy expuestos, como equipo e individualmente", destacó el Muñeco. Aunque no quiso quedarse solo con lo negativo: "Voy a agarrarme de lo bueno que veníamos haciendo, de lo malo de hoy. Lo de hoy fue un mazazo impensado, no estaba en la cabeza de nadie, pero el fútbol tiene estas cosas. Analizaremos y seguiremos para adelante", apuntó.

En cuanto al repudio de la hinchada, no esquivó el tema: "Los jugadores tienen que saber convivir con eso. Algunos se pueden recuperar de esa reprobación. El fútbol tiene estas cosas. Hay que trabajar el doble". E insistió: "Hay que generar cosas positivas. Lo de hoy es impensado porque no queríamos volver a estar en la lupa. Hay que hacer autocrítica. Estamos con bronca, frustrados, pero no hay que dejar que esto sea negativo. Hay que levantarse de la piña".