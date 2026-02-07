Por qué Gallardo decidió concentrar a Kendry Páez pese a que ni irá al banco en River-Tigre

Marcelo Gallardo decidió que el flamante fichaje del Millonario sea parte de la concentración para el duelo frente al Matador de Victoria. ¿Cuál fue el motivo?

La llegada de Kendry Páez a River responde a una hoja de ruta cuidadosamente diseñada por Marcelo Gallardo. El plan comenzó a ponerse en marcha este viernes, día en el que el juvenil ecuatoriano se sumará por primera vez a una concentración del plantel profesional. No se trata, sin embargo, de una señal de inminente debut frente a Tigre, sino de un paso clave dentro de un proceso mucho más amplio, enfocado en su inserción gradual al club.

La idea del entrenador es que el mediocampista de 18 años empiece a familiarizarse, sin apuros, con un entorno que recién comienza a transitar. Hace apenas una semana fue presentado oficialmente, luego de regresar de Europa tras finalizar anticipadamente su cesión en el Racing de Estrasburgo y rubricar un préstamo por 18 meses con la institución de Núñez.

Marcelo Gallardo decidió que Kendry Páez concentre a pesar de que no jugará ante Tigre En ese marco, Páez pasará su primera noche en el sector residencial del estadio Monumental. No estará convocado para el encuentro, pero sí integrado a la dinámica del grupo, un gesto que en el club interpretan como una instancia clave de convivencia y pertenencia. Desde el cuerpo técnico entienden que esta etapa de adaptación podría extenderse cerca de diez días y tener su punto de inflexión en la previa del cruce ante Ciudad de Bolívar por la Copa Argentina, programado para el 17 de febrero en Villa Mercedes, San Luis.

Kendry Paez entrenamiento River Kendry Páez integra la lista de concentrados para el partido ante Tigre, pero no estará en el banco de suplentes. @RiverPlate Durante la semana, Gallardo mantuvo una charla privada con el futbolista en la que le transmitió la importancia de avanzar paso a paso. La intención es que, mientras termina de asentarse en Buenos Aires —incluso resolviendo cuestiones personales como su mudanza—, también se vaya acostumbrando a la intensidad y exigencia de los entrenamientos en River. Según comentan desde el predio de Ezeiza, el nivel de trabajo sorprendió al joven, que ya había tenido rodaje profesional desde muy chico en Independiente del Valle.

Acompañado por un plantel que busca integrarlo en el día a día y por un entrenador que sigue de cerca cada movimiento, Páez vivirá en las próximas horas una experiencia especial: observará un partido en un Monumental colmado, con más de 80 mil hinchas, desde un palco. Un primer contacto con el clima que rodea al club, aunque todavía fuera del campo de juego.