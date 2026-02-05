La dura advertencia a Gallardo de un campeón del mundo con River: "La espalda se te va achicando"

Marcelo Gallardo recibió un fuerte aviso por parte de un histórico futbolista que se consagró campeón de la Copa Intercontinental con el club en 1986.

Luego de lo que fue un 2025 para el olvido, Marcelo Gallardo sabe que debe mejorar completamente el rendimiento de sus futbolistas para que River vuelva a festejar en esta temporada. En sus primeras tres presentaciones en el torneo Apertura, el Millonario consiguió dos victorias y un empate, lo que lo posicionó en lo más alto de la zona B junto a Tigre con 7 puntos.

A pesar de que el equipo mostró una mejoría, los hinchas piden títulos y el Muñeco les dijo que tengan paciencia, aunque eso no puede durar mucho. En ese contexto, con el certamen local y la Copa Sudamericana como principales objetivos, en las últimas horas el DT del cuadro de Núñez recibió una dura advertencia por parte de Antonio Alzamendi, autor del gol con el que River ganó la única Copa Intercontinental de su historia, en 1986 ante el Steaua Bucarest.

El ultimátum de Antonio Alzamendi a Marcelo Gallardo “River siempre está obligado a ganar. ¿Qué pasa con Gallardo? No lo voy a decidir yo. Eso lo tiene que decidir el presidente y Gallardo mismo. Eso no te lo puedo decir. Lo veo con ganas de hacer las cosas, pero cuando no se ganan campeonatos ya se empieza a complicar. La espalda grande también se te va achicando”, sentenció en diálogo con Cancha Embarrada.

image El ultimátum de Antonio Alzamendi a Marcelo Gallardo. Archivo A su vez, remarcó la necesidad de River de cosechar títulos en este 2026: “Si no se puede ganar jugando bien, hay que ganar. En River hay que ganar. Es lo que siento como jugador de fútbol. Estás en la obligación de ganar. No viniste a festejar un sexto puesto. En River no podés festejar ni un tercero, ni un segundo. Pasa acá con Peñarol y Nacional”, lanzó el uruguayo.