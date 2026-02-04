El emotivo mensaje de Matías Gallardo para su padre tras su primer gol en Primera: "Mi viejo está siempre presente"

El segundo de los cuatro hijos de Marcelo Gallardo tuvo su debut en las redes con la camiseta de Instituto y habló del apoyo de su padre.

El hijo del Muñeco Gallardo hizo su primer gol en Primera y emocionó con su mensaje familiar.

Instituto rescató un valioso empate 2-2 ante Lanús en Alta Córdoba por la tercera fecha del Torneo Apertura gracias al primer gol en Primera de Matías Gallardo, quien apareció en el final para sellar la igualdad y desatar el festejo local.

Matías Gallardo marcó el 2-2 agónico de Instituto ante Lanús Matías Gallardo hizo su primer gol como profesional Matías Gallardo hizo su primer gol como profesional. TNT Sports Tras el partido, el volante de 22 años no ocultó su emoción: “Es una noche muy especial para mí porque es mi primer gol en Primera. Una felicidad enorme. Vinieron mi vieja, mi hermanito y mi novia, así que esto es para ellos”, expresó.

Además, valoró la chance de haber ingresado luego de dos fechas sin minutos: “Pude entrar, que no se me venía dando, y ayudar al equipo. Los más grandes siempre nos dan confianza para jugar sueltos”, destacó sobre el respaldo del plantel.

Matías Gallardo marcó el 2-2 de Instituto ante Lanús y habló del apoyo clave de Marcelo Matías Gallardo marcó el 2-2 de Instituto ante Lanús y habló del apoyo clave de Marcelo. ESPN En ese contexto, también resaltó el acompañamiento de su padre, Marcelo Gallardo: “Mi viejo está siempre presente. Mi hermano, mi familia, mi tío… son los que me dan esa energía para levantarme todos los días”, remarcó.

El mediocampista, surgido de las inferiores de River y con paso previo por Atlanta United, llegó libre a Instituto en 2025 y tiene contrato hasta 2027. Tras un año con pocas oportunidades, comenzó 2026 con su primer grito en la máxima categoría.