River recibe a Tigre en el Monumental en busca de treparse a la cima de la zona B: hora y cómo ver en vivo
El River de Gallardo se mide ante el Tigre de Dabove en lo que será un choque de escoltas y quien se quede con los tres puntos subirá a la cima de la zona B.
El invicto River buscará recuperar el liderazgo de la Zona B del Torneo Apertura cuando reciba este sábado, al escolta Tigre por la cuarta fecha.
El partido tendrá lugar en el estadio Monumental desde las 20 del sábado, tendrá el arbitraje principal de Sebastián Zunino, mientras que en el VAR estará Yamil Possi y, además, la transmisión del encuentro estará a cargo de ESPN Premium.
River igualó en Rosario y no pudo estirar su racha de victorias
El equipo de Marcelo Gallardo viene de empatar 0-0 ante Rosario Central, en condición de visitante, en el marco de la tercera fecha de este Torneo Apertura. En un partido chato y friccionado, el equipo de Núñez no pudo hilvanar su tercer triunfo al hilo y perdió la oportunidad de ser líder de la Zona B junto a Independiente Rivadavia de Mendoza.
Para este encuentro ante el Matador, el laureado entrenador riverplatense realizará una modificación obligada ya que el delantero Sebastián Driussi sufrió un desgarro y será reemplazado por Maximiliano Salas. Además, como ya cumplió con la fecha de suspensión por la expulsión sufrida ante Gimnasia y Esgrima La Plata en la segunda jornada, el defensor uruguayo Matías Viña volverá a estar disponible y sería titular en lugar del chileno Paulo Díaz.
Tigre llega afilado al Monumental
Por su parte, el equipo dirigido por Diego Dabove llega a este encuentro de la mejor manera, tras haberle ganado 3-1 a Racing el lunes en el estadio José Dellagiovanna. Con este resultado, los de Victoria alcanzaron los 7 puntos en este certamen y quedaron como escoltas e invictos en este inicio.
Estas son las probables formaciones y otros detalles del encuentro
- Torneo Apertura de la Liga Profesional
- Zona B – Cuarta fecha
- River – Tigre
- Estadio: Monumental, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
- Árbitro: Sebastián Zunino.
- VAR: Yamil Possi.
- Horario: 20:00
- TV: ESPN Premium.
River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Matías Viña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván, Juan Fernando Quintero; Facundo Colidio y Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.
Tigre: Felipe Zenobio; Valentín Moreno, Joaquín Laso, Alan Barrionuevo, Federico Álvarez; Jabes Saralegui, Jalil Elías, Bruno Leyes, Sebastián Medina; David Romero e Ignacio Russo. DT: Diego Dabove.
Fuente: NA