A cuánto asciende la fortuna de Pierre Gasly, compañero de Franco Colapinto en Alpine

A lo largo de su carrera, el francés supo capitalizar resultados clave, como su resonante triunfo en el Gran Premio de Italia 2020 , además de su paso por un equipo de peso como lo es Red Bull. Esa combinación entre rendimiento deportivo y proyección mediática impulsó ingresos constantes tanto dentro como fuera de los circuitos.

Hoy, su rol en Alpine no solo se limita a la pista: también cumple una función estratégica en el desarrollo del auto y en la consolidación del proyecto deportivo, en una etapa compartida con el argentino Colapinto .

Nacido el 7 de febrero de 1996 en Rouen, Francia, Gasly inició su camino en el automovilismo desde una edad temprana y rápidamente se destacó en las categorías promocionales del continente. Fue campeón de la Fórmula Renault 2.0 y luego de la GP2 Series, títulos que le abrieron las puertas de la Fórmula 1 en 2017.

Su breve etapa en Red Bull Racing en 2019, junto a Max Verstappen, marcó un punto de inflexión en su carrera, ya que luego regresó al equipo satélite para reencontrarse con su mejor versión deportiva. Desde su llegada a Alpine en 2023, se consolidó como uno de los pilares del equipo francés.

Una trayectoria atravesada por desafíos personales

El recorrido de Gasly también estuvo atravesado por momentos de fuerte impacto emocional, como la muerte de su amigo y colega Anthoine Hubert en 2019, un episodio que dejó huella en su vida profesional y personal dentro del automovilismo.

gasly hubert Anthoine Hubert, siempre en el recuerdo de Pierre Gasly. Instagram @pierregasly

Ese contexto contribuyó a forjar una imagen de piloto resiliente, con liderazgo y madurez dentro del paddock de la Fórmula 1.

Cuál es el patrimonio de Pierre Gasly

Según proyecciones económicas correspondientes a la temporada 2025, la fortuna de Pierre Gasly ronda los 33 millones de dólares, una cifra que surge de sus salarios en la categoría, primas por rendimiento y contratos publicitarios.

Este nivel de ingresos lo sitúa entre los pilotos con mayor patrimonio fuera del grupo de superestrellas de la Fórmula 1, reflejando una carrera sostenida en el tiempo y con alto valor comercial.