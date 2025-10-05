A pesar de no ganar la carrera, McLaren se consagró por décima vez campeón en constructores

Con el tercer y cuarto puesto de Lando Norris y Oscas Piastri, McLaren levantó su décimo título de constrcutores de la Fórmula 1 en Singapur.

No fue una carrera sencilla para McLaren. En el comienzo del GP de Singapur, Lando Norris y Oscar Piastri tuvieron un toque que podría haber arruinado toda la estrategia del equipo Papaya. Incluso, ambos pilotos se dijeron cosas por las radios, pero la situación no escaló de más gracias a la intervención de Zack Brown, el jefe de equipo.

McLaren se consagró bicampeón del campeonato mundial de constructores Esto le permitió a los de Woking terminar la carrera en el tercer y cuarto lugar (Norris y Piastri respectivamente) y consagrarse bicampeones del Campeonato Mundial de Constructores de la Fórmula 1 al cosechar 27 puntos entre ambos pilotos. Además, lo consiguieron a falta de 6 carreras para el final de la temporada.

McLAREN ARE THE 2025 CONSTRUCTORS' CHAMPIONS!



In a class of their own #F1 pic.twitter.com/rHrd7jOmsK — Formula 1 (@F1) October 5, 2025

De esta manera, McLaren sumó su décimo título de constructores al sumar 650 puntos en 18 carreras, superó a Williams Racing (9 títulos) y quedó por detrás de Ferrari, el máximo ganador con 16 trofeos.

La felicidad de Zack Brown por el bicampeonato de constructores Tras completar la carrera en el circuito callejero y nocturno de Marina Bay, Zack Brown habló con el canal oficial de la Fórmula 1 y festejó el título por segunda temporada consecutiva: "Es increíble. Oscar y Lando han manejado de forma brillante durante toda la temporada, no se puede ganar sin dos pilotos increíbles. Les dejamos correr y, como se ha podido ver, ha sido una carrera muy reñida", sentenció.