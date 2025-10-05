Video: la polémica maniobra de Lando Norris con Oscar Piastri que pudo terminar en un desastre

Lando Norris tomó la tercera posición en Singapur con una maniobra que generó reclamos, pero que finalmente no fue investigada por la FIA.

Lando Norris fue uno de los grandes protagonistas de la largada en el Gran Premio de Singapur de Fórmula 1. Desde la quinta posición en la parrilla, el británico de McLaren reaccionó con decisión y rápidamente adelantó al Mercedes de Andrea Kimi Antonelli, lo que le abrió la puerta para ir en busca de su compañero de equipo y rival directo en la lucha por el campeonato, Oscar Piastri.

La acción se definió en las primeras curvas del trazado urbano de Marina Bay. Norris se lanzó por la parte interna en la curva uno, se mantuvo rueda a rueda con Piastri en la curva dos y, en la tercera, ejecutó un adelantamiento arriesgado que derivó en un ligero toque con la parte trasera del Red Bull de Max Verstappen y un golpe de ruedas con el propio Piastri.

La polémica maniobra de Lando Norris en la largada

Contact between the top-three title protagonists!Let's take a look at the onboard of the race start from Lando Norris' view #F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/1LZvbQFzCO — Formula 1 (@F1) October 5, 2025

El movimiento le permitió a Norris quedarse con la tercera posición, aunque con daños en su alerón delantero. Mientras tanto, Piastri expresó su enojo a través de la radio del equipo, reclamando la maniobra de su compañero.

"That wasn't very team like"

Oscar Piastri is not too impressed over the radio currently with how the first lap panned out #F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/EF8KwncTc1 — Formula 1 (@F1) October 5, 2025



Oscar Piastri is not too impressed over the radio currently with how the first lap panned out #F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/EF8KwncTc1 — Formula 1 (@F1) October 5, 2025