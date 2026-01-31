El particular "entrenamiento" de Colapinto en Andorra después de los test con Alpine en Barcelona

Después de sumar kilómetros clave en Barcelona, Colapinto se permitió una pausa distinta con una experiencia que no pasó desapercibida.

Franco Colapinto a bordo del kartcross de 600 cc en Andorra este sábado por la mañana.

Luego de completar sus primeras pruebas oficiales con Alpine en la previa de la temporada 2026 de la Fórmula 1, Franco Colapinto sorprendió con una actividad poco habitual: manejó un vehículo de competición sobre la nieve en Andorra y dejó una frase que rápidamente se viralizó.

“Nunca me divertí tanto. Qué lindo esto”, escribió el piloto argentino en una historia de Instagram, junto a un video en el que se lo ve controlando un kartcross de 600 cc en el Circuit Andorra Pas de la Casa, con su manager Jamie Campbell-Walker como copiloto.

Colapinto no para: probó el Alpine y después aceleró en la nieve Franco Colapinto manejando en la nieve de Andorra Franco Colapinto manejando en la nieve de Andorra Franco Colapinto /IG La experiencia se dio por invitación de la empresa PCR Sport y coincidió con la cuarta y última fecha de la GSeries 2026, el tradicional campeonato sobre hielo y nieve que se disputa desde hace más de 30 años en el Principado.

La visita de Colapinto se produjo apenas horas después de finalizar su trabajo con Alpine en el Circuit de Barcelona-Catalunya. Allí, el argentino se subió por primera vez al A526, en dos jornadas marcadas por la lluvia, interrupciones y condiciones climáticas complejas.

Cómo le fue a Colapinto en las pruebas con Alpine en Barcelona alpine Franco Colapinto trabaja junto a Alpine en la construcción de un proyecto que busca aprovechar al máximo el mayor cambio reglamentario de la última década. X @alpineclub_esp Entre el lunes y el miércoles, el pilarense acumuló 539 kilómetros, con 60 vueltas en la primera sesión y 58 en la segunda. Una cifra clave para ganar confianza en una pretemporada atravesada por los cambios reglamentarios y la llegada de una nueva generación de autos.