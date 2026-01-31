Hasta cuándo tiene contrato Pierre Gasly, compañero de Franco Colapinto en Alpine

Pierre Gasly se consolidó en los últimos años como uno de los pilares deportivos de Alpine dentro de la Fórmula 1 . Desde su llegada en 2023, el piloto francés fue ganando protagonismo en una escudería atravesada por cambios técnicos, dirigenciales y de rumbo competitivo.

Mientras tanto, Alpine prepara una profunda transformación de cara a la nueva reglamentación que entrará en vigencia en 2026, con modificaciones clave en aerodinámica, motores y estructura interna. En ese escenario, Franco Colapinto aparece como una de las apuestas más importantes del equipo para el futuro inmediato.

La convivencia entre experiencia y juventud será uno de los ejes del nuevo proyecto deportivo de la escudería de Enstone, que busca estabilidad luego de temporadas irregulares y resultados por debajo de las expectativas.

En medio de este proceso de reordenamiento interno, Alpine decidió extender la continuidad de Gasly : el francés firmó una extensión contractual que lo vincula con el equipo hasta fines de 2028. La escudería explicó que este acuerdo "consolida la confianza de Alpine en Pierre como el piloto que liderará al equipo en la nueva era del reglamento a partir de 2026", dejando en claro su rol dentro del proyecto.

El vínculo inicial de Gasly se extendía hasta finales de 2026, pero la dirigencia optó por adelantarse al mercado y blindar a uno de los pilotos más consistentes de la zona media. Esa estabilidad contrasta con el recorrido de Colapinto , quien llegó a Alpine cedido por Williams y recién hacia el cierre de la temporada pasada fue confirmado como compañero de Gasly para 2026, que será su primer año como piloto titular.

alpine Pierre Gasly y Franco Colapinto, pilotos titulares de Alpine para la temporada 2026 de la F1. Instagram @alpinef1team

Qué dijo Gasly y por qué Alpine confía en él

En el anuncio oficial, Gasly destacó el rol del director ejecutivo Flavio Briatore y del nuevo CEO de Renault, François Provost, quien reemplazó a Luca de Meo. "Estoy encantado de comprometer mi futuro a largo plazo con Alpine. Como francés, especialmente al conducir para una marca automovilística francesa, me siento muy orgulloso. Desde que me uní en 2023, siempre he sentido que este equipo es el lugar ideal para el futuro", expresó.

“El apoyo y la confianza de Flavio en mí, el compromiso de François con el proyecto de Fórmula 1, así como la gente que tenemos en Enstone, hicieron que esta decisión fuera natural y quiero estar aquí en los próximos años para cumplir nuestro objetivo común: ganar carreras y campeonatos mundiales. Estamos todos juntos en esto y espero continuar esta historia tan especial”, agregó.

Gasly es considerado uno de los pilotos más sólidos del pelotón intermedio y alguien que podría dar el salto a la lucha por podios y victorias si Alpine logra capitalizar el cambio técnico que implicará el uso de motores Mercedes. En ese contexto, su sociedad con Franco Colapinto aparece como una de las claves del nuevo ciclo del equipo.