El desopilante comentario de Checo Pérez a Franco Colapinto con una frase bien argentina: "Mejor de piloto, boludo"

Checo Pérez se burló del piloto argentino con un divertido comentario en un posteo que subió Alpine en las últimas horas.

Además de Gabriel Bortoleto, con quien tiene una gran amistad, Franco Colapinto siempre mantuvo una buena relación con Checo Pérez. El argentino y el mexicano, quien volverá a subirse a un Fórmula 1 en este 2026 de la mano de Cadillac, siempre se llenaron de elogios el uno al otro.

Además de eso, también hubo burlas del uno al otro por diversos temas y en redes sociales los comentarios graciosos y posteos distendidos siempre se vuelven virales. Eso fue lo que ocurrió el pasado jueves por la noche cuando Alpine junto a Colapinto y Pierre Gasly, quienes hicieron de modelos, subieron una publicación presentando las nuevas camisetas de la escudería francesa.

El divertido comentario de Checo Pérez a Franco Colapinto En la publicación, se lo puede ver a Franco Colapinto luciendo un pantalón elegante con un cinturón y la indumentaria azul y rosa que caracteriza al team. Allí, escribió un divertido mensaje: "Última vez de modelo antes de volver a ser piloto!". Ante ello, el piloto mexicano vio a la oportunidad de burlarse del pilarense y lo hizo con una respuesta que se hizo viral por su ocurrencia.

El divertido comentario de Checo Pérez a Franco Colapinto. X @AlpineF1Team "Mejor de piloto, boludo", comentó el flamante corredor de Cadillac. Por antecedentes y declaraciones cruzadas, queda claro que la sintonía entre ambos viene de larga data. De hecho, en una oportunidad el mexicano no escatimó elogios hacia el pilarense, al que calificó como un "pilotazo", y confesó haberse mostrado sorprendido por el fervor con el que su país lo acompaña.

La foto de Colapinto con la bandera de Argentina como emblema En otra de las producciones fotográficas, Colapinto apareció exhibiendo el overol que vestirá sobre el nuevo monoplaza de Alpine, el A526, con un detalle que despertó el orgullo de los fanáticos: la presencia de la bandera argentina. El pilarense, que debutó en la Fórmula 1 con Williams en 2024 y disputó gran parte de la última temporada bajo la órbita de Alpine, se ganó su lugar dentro de la estructura francesa y afrontará el inicio del campeonato como piloto titular, llevando nuevamente al país a la parrilla.