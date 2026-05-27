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En vivo: Rosario Central pierde 1-0 con Independiente del Valle y cae al segundo lugar de su grupo

Rosario Central juega en Ecuador con Independiente del Valle y con un empate se quedará con el primer puesto del grupo.

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Daykol Romero, de Independiente del Valle, disputa un balón con Jáminton Campaz, de Rosario Central.&nbsp;

Daykol Romero, de Independiente del Valle, disputa un balón con Jáminton Campaz, de Rosario Central. 

EFE

Rosario Central cae 1-0 frente a Independiente del Valle de Ecuador en el segundo tiempo del partido que disputan esta noche, en el estadio IDV, por la sexta y última fecha del grupo H de la Copa Libertadores.

El mediocampista Guillermo "Pol" Fernández cometió un penal al derribar al carrilero derecho Daykol Romero en su ingreso al área.

Noticia en construcción.

El minuto a minuto de Independiente del Valle vs Rosario Central

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