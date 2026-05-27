En vivo: Rosario Central pierde 1-0 con Independiente del Valle y cae al segundo lugar de su grupo
Rosario Central juega en Ecuador con Independiente del Valle y con un empate se quedará con el primer puesto del grupo.
Rosario Central cae 1-0 frente a Independiente del Valle de Ecuador en el segundo tiempo del partido que disputan esta noche, en el estadio IDV, por la sexta y última fecha del grupo H de la Copa Libertadores.
El mediocampista Guillermo "Pol" Fernández cometió un penal al derribar al carrilero derecho Daykol Romero en su ingreso al área.
Noticia en construcción.