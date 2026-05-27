Polémica en Roland Garros: el argentino Mariano Puerta se fue en pleno torneo sin dar explicaciones

El argentino Mariano Puerta quedó envuelto en una fuerte polémica en Roland Garros luego de las declaraciones del español Alejandro Davidovich Fokina, quien reveló la abrupta ruptura con el entrenador en plena disputa del Grand Slam parisino.

Davidovich, actual número 21 del ranking ATP, habló tras su derrota en segunda ronda ante el argentino Thiago Tirante y aseguró que Puerta abandonó el equipo de manera inesperada, sin previo aviso y apenas unos días después del inicio del torneo.

“Tras el partido del domingo fuimos a cenar y me fui a relajarme. Él dijo que se sentía mal y se fue al hotel, todo parecía normal, no había pasado nada. Y por la tarde, dos o tres horas después, me envió un mensaje en el que decía que no quería continuar conmigo”, explicó el español.

Según relató Davidovich , Puerta dejó París inmediatamente después de comunicarle su decisión y viajó rumbo a Miami sin volver a contactarse con el resto del equipo. “Tomó un vuelo y se fue a Miami sin decirnos ni una palabra. Después me he enterado de que ya lo había hecho en el pasado con otros dos o tres jugadores”, sostuvo el tenista español.

El rumor de la ruptura ya había comenzado a circular durante el torneo luego de que la televisión pública francesa mencionara el tema en una transmisión por internet. Sin embargo, Davidovich negó que hubiera existido una pelea previa con el argentino y aseguró desconocer los motivos de la decisión.

“Es adulto para tomar sus propias decisiones. No sé si voy a responder a su mensaje, pero como persona, ha fallado a todo el equipo”, afirmó. Luego agregó: “Pensaba que era una buena persona”.

Alejandro Davidovich Fuerte conflicto en pleno Roland Garros: Davidovich reveló cómo fue su abrupta separación de Mariano Puerta. EFE

El impacto de la situación en pleno Roland Garros

El español reconoció que toda esta situación terminó afectándolo emocionalmente antes del partido frente a Tirante, quien terminó eliminándolo del torneo en cuatro sets. “No soy de piedra y aunque he tenido dos días para digerirlo, seguramente haya afectado inconscientemente”, admitió Davidovich.

Además, reveló que tanto él como su esposa fueron bloqueados por Puerta después de la ruptura. “Teníamos una relación muy buena, no había pasado nada nunca, ni una tensión. Ahora, hasta a mi mujer le ha bloqueado el teléfono y a mí también”, señaló.

Más allá del conflicto, Davidovich explicó que tampoco llegaba en plenitud física a Roland Garros y reconoció que no había tenido la preparación ideal para afrontar partidos largos al mejor de cinco sets. “No he tenido la preparación suficiente para venir a Roland Garros en las mejores condiciones. Sabía que físicamente no estaba en mi mejor momento”, expresó el español.

Finalmente, confirmó que comenzará a trabajar próximamente con Pepo Clavet para preparar la gira sobre césped y el tramo siguiente de la temporada ATP.