Crystal Palace campeón de la UEFA Conference League tras un error de Augusto Batalla

Un error de Batalla en el 1-0 de Crystal Palace dejó a Rayo Vallecano sin título y el equipo inglés ganó el primer título internacional de su historia.

Crystal Palace se coronó campeón de la Conference League y ganó el primer título internacional de su historia.

Crystal Palace se consagró campeón de la UEFA Conference League tras derrotar 1-0 a Rayo Vallecano en una final que tuvo fuerte presencia argentina y un error clave de Augusto Batalla.

El arquero surgido de River Plate fue titular en el conjunto español y terminó quedando marcado en la jugada decisiva del encuentro. A comienzos del segundo tiempo dio un rebote corto dentro del área y Jean-Philippe Mateta aprovechó para empujar la pelota y marcar el único gol de la final.

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Del otro lado estuvo Walter Benítez, arquero del Crystal Palace y uno de los preseleccionados por Lionel Scaloni para el Mundial 2026. El exarquero de Quilmes permaneció en el banco de suplentes, pero celebró el primer título internacional en la historia del club inglés.

A lo largo del partido, Crystal Palace fue superior y contó con varias situaciones para ampliar la diferencia. La más increíble fue un tiro libre de Yeremy Pino que pegó dos veces en los palos, aunque la acción terminó invalidada.