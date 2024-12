La sorpresiva decisión de Marco Ruben tras sus escandalosas declaraciones contra Holan en Central

"Estoy muy dolido con la situación. Pudo haber sido mi último partido en este club y es uno de los días más tristes con la camiseta de Rosario Central. No creo se me haya respetado desde hace una fecha y eso me duele mucho", expresó Marco Ruben luego del 0-4 sufrido en el estadio Monumental.

Esto se dio luego de que Ariel Holan decidiera reemplazarlo en el entretiempo, cuando el equipo caía 1-0. Tras el encuentro, y luego de las explosivas declaraciones del delantero, el DT explicó que realizó la variante: "Lamento si se molestó. No lo vi así. Le habían sacado amarilla pero lo saqué sobre todo por el tipo de partido que estábamos jugando".

Las explosivas declaraciones de Marco Ruben

Como consecuencia de este ida y vuelta, los hinchas de Rosario Central quedaron expectantes ante la posibilidad de que el ídolo pudiese retirarse en el Gigante de Arroyito. Allí, el elenco rosarino cerrará el año recibiendo a Belgrano, este sábado 14 de diciembre, a partir de las 17.

La respuesta llegó este martes. Luego de la práctica, Marco Ruben tomó la decisión de reunir a sus compañeros y al cuerpo técnico. Bajo la atenta mirada de todos, el referente de la institución pidió las disculpas pertinentes, realizó las paces con Ariel Holan y tendrá la despedida que merece.

Esta será la segunda del capitán, quien había anunciado su retiro definito el 7 d emayo del 2022. Pese a esto, el amor por los colores de Rosario Central pudo más y tuvo su última función. El capitán, máximo goleador en la historia del Canalla, convirtió 106 tantos en 281 partidos.