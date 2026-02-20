Francisco Cerúndolo explotó contra la organización del Río Open, hubo respuesta y otro argentino se metió en la pelea: "Qué pavada"

Francisco Cerúndolo cuestionó la programación del ATP 500 tras su eliminación y la organización respondió. Otro argentino también cargó contra el certamen.

Francisco Cerúndolo fue eliminado del Río Open 2026 tras retirarse por lesión en su último encuentro ante su compatriota Thiago Tirante.

Apenas consagrado campeón del Argentina Open, Francisco Cerúndolo viajó sin descanso para disputar el Río Open y terminó envuelto en una fuerte polémica. El calendario lo obligó a jugar en días consecutivos y, tras su eliminación, el número uno argentino cuestionó públicamente a la organización.

Luego de caer ante Thiago Tirante tras un partido exigente y con molestias físicas, Cerúndolo fue contundente: “Hice el pedido para que no me pusieran a jugar en días consecutivos, pero no me dieron ni una chance. Ya me imagino a quién priorizan. No tenía sentido hacer la petición”. Sus palabras encendieron el clima en el torneo carioca.

Así le contestó el ATP 500 de Río a los dichos de Cerúndolo La respuesta del ATP 500 de Río a Cerúndolo La respuesta del certamen no tardó en llegar y fue directa. A través de un comunicado oficial, la organización aseguró que no existió ninguna solicitud formal del jugador y defendió sus criterios: “El Rio Open aclara que no hubo ninguna solicitud realizada por el mencionado atleta… todas las decisiones se toman de acuerdo con los protocolos y directrices de la ATP”.

Lejos de calmar las aguas, el cruce sumó un nuevo protagonista. Mariano Navone, eliminado por el propio Cerúndolo en primera ronda, respaldó las críticas y apuntó contra el torneo desde sus redes sociales. “Qué pavada este comunicado, el calendario en Río siempre lo hacen como se les da la gana… todos los años hay más de un jugador que se queja”, disparó.