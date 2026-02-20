Noche clave en el Víctor Legrotaglie: Gimnasia y Esgrima de Mendoza busca sumar en la Liga Profesional
Gimnasia y Esgrima de Mendoza recibe a Gimnasia La Plata en el Víctor Legrotaglie por la Liga Profesional: hora, TV y formaciones.
Gimnasia y Esgrima de Mendoza vuelve a presentarse ante su gente con la obligación de sumar y recuperar confianza. El equipo dirigido por Ariel Broggi recibe a Gimnasia y Esgrima La Plata en el Parque General San Martín por una nueva fecha de la Liga Profesional de Fútbol, en un cruce que promete intensidad y puntos importantes para la tabla.
El encuentro se disputará este viernes desde las 22.15 en el Estadio Víctor Legrotaglie, con transmisión televisiva y arbitraje de Andrés Gariano. El Lobo mendocino intentará hacerse fuerte como local luego del traspié en su última presentación, mientras que el conjunto platense buscará sostener su regularidad.
Gimnasia y Esgrima de Mendoza en la Liga Profesional: objetivo recuperar terreno
El equipo mendocino prepara algunos ajustes en defensa y mediocampo para enfrentar a un rival que suele presionar alto. La idea del cuerpo técnico es mantener el orden táctico y potenciar la transición ofensiva para aprovechar los espacios.
Probable formación de Gimnasia y Esgrima de Mendoza:
Rigamonti; Paredes, Mondino, González, Saavedra; Sánchez, Barboza, Ceballos, Lencioni; Módica y Simoni.
El conjunto local necesita sumar para escalar posiciones y consolidar su rendimiento en casa, un factor que puede resultar determinante en el desarrollo del torneo.
Liga Profesional en el Víctor Legrotaglie: un cruce que promete intensidad
Por su parte, el equipo platense llega con la intención de manejar la pelota y lastimar por las bandas, apostando a la experiencia de su mediocampo y la movilidad en ataque.
Probable formación de Gimnasia y Esgrima La Plata:
Insfrán; Silva, Steimbach, Giampaoli, Martínez; Max, Barros Schelotto, Castro; Torres y M. Torres.
El duelo entre ambos equipos aparece como uno de los partidos destacados de la jornada, con dos estilos definidos y la necesidad compartida de sumar en la Liga Profesional. En Mendoza se espera un marco importante de público para una noche que promete emociones.