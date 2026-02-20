Noche clave en el Víctor Legrotaglie: Gimnasia y Esgrima de Mendoza busca sumar en la Liga Profesional

Gimnasia y Esgrima de Mendoza vuelve a presentarse ante su gente con la obligación de sumar y recuperar confianza. El equipo dirigido por Ariel Broggi recibe a Gimnasia y Esgrima La Plata en el Parque General San Martín por una nueva fecha de la Liga Profesional de Fútbol , en un cruce que promete intensidad y puntos importantes para la tabla.

El encuentro se disputará este viernes desde las 22.15 en el Estadio Víctor Legrotaglie , con transmisión televisiva y arbitraje de Andrés Gariano. El Lobo mendocino intentará hacerse fuerte como local luego del traspié en su última presentación, mientras que el conjunto platense buscará sostener su regularidad.

El equipo mendocino prepara algunos ajustes en defensa y mediocampo para enfrentar a un rival que suele presionar alto. La idea del cuerpo técnico es mantener el orden táctico y potenciar la transición ofensiva para aprovechar los espacios.

El equipo de Gimnasia y Esgrima que se presentó ante San Lorenzo en el Legrotaglie.

El conjunto local necesita sumar para escalar posiciones y consolidar su rendimiento en casa, un factor que puede resultar determinante en el desarrollo del torneo.

Gimnasia y Esgrima de Mendoza vs San Lorenzo (1) El público de Gimnasia y Esgrima quiere copa el Víctor Legrotaglie. Alf Ponce / MDZ

Liga Profesional en el Víctor Legrotaglie: un cruce que promete intensidad

Por su parte, el equipo platense llega con la intención de manejar la pelota y lastimar por las bandas, apostando a la experiencia de su mediocampo y la movilidad en ataque.

Probable formación de Gimnasia y Esgrima La Plata:

Insfrán; Silva, Steimbach, Giampaoli, Martínez; Max, Barros Schelotto, Castro; Torres y M. Torres.

El duelo entre ambos equipos aparece como uno de los partidos destacados de la jornada, con dos estilos definidos y la necesidad compartida de sumar en la Liga Profesional. En Mendoza se espera un marco importante de público para una noche que promete emociones.