Optimismo en Alpine: las declaraciones que invitan a soñar con una gran temporada

El cierre de la pretemporada de Fórmula 1 dejó sensaciones positivas en Alpine , y fue el propio director deportivo del equipo, Steve Nielsen , quien se encargó de valorar el trabajo realizado y el rendimiento del nuevo monoplaza A526 de cara a la temporada 2026.

Tras semanas intensas de pruebas, Nielsen aseguró: "Con más de 1000 vueltas completadas en tres circuitos diferentes, hoy finalizan nuestros preparativos de pretemporada. Estos últimos meses han sido muy singulares en términos de la Fórmula 1 moderna, con los coches en pista desde enero y muchos hitos clave alcanzados semanas, si no meses, antes de lo que habíamos experimentado en los últimos años".

En declaraciones posteriores al finalizar las pruebas de este viernes en Baréin, el dirigente británico puso el foco en el esfuerzo colectivo del equipo y en el desarrollo técnico del auto: "Estoy muy orgulloso del arduo trabajo realizado por todo el equipo de Enstone en el diseño, la creación y el desarrollo del A526, junto con nuestros nuevos compañeros de Brixworth en Mercedes-AMG . No ha sido fácil y, en ocasiones, nos hemos enfrentado a enormes retos".

Nielsen remarcó que, pese a las dificultades, el equipo logró construir una plataforma competitiva para el inicio del campeonato: "Esos retos no desaparecerán, ya que la carrera por el desarrollo está en marcha para llevar este paquete en la mejor dirección posible y ser competitivos".

Además, explicó que los ensayos en Baréin se centraron en exigir al máximo el monoplaza: "Esta semana en Baréin nos hemos centrado realmente en llevar el coche al límite en una serie de condiciones, a medida que nos acercamos a volver a competir".

Gasly Alpine cierra la pretemporada con buenas sensaciones. X @AlpineF1Team

El director deportivo también llamó a la cautela respecto al rendimiento real frente a sus rivales: "Solo entonces, en Australia, el sábado por la tarde, sabremos realmente dónde nos encontramos en la clasificación competitiva. Sin embargo, en este momento estamos satisfechos con nuestros esfuerzos de las últimas semanas".

El aporte de Gasly y Colapinto

El británico destacó el trabajo de los pilotos, el francés Pierre Gasly y el argentino Franco Colapinto: "Han hecho un gran trabajo ejecutando los planes de carrera y proporcionándonos muchos datos para evaluar, así que hay que felicitarles por su esfuerzo continuo".

En ese sentido, remarcó el compromiso del equipo de cara al debut: "Ambos están emocionados por volver a competir, al igual que yo y todo el equipo, y nos dirigiremos a Melbourne dispuestos a darlo todo y comenzar lo que sin duda será una fascinante temporada 2026".

pierre gasly Pierre Gasly fue el encargado de cerrar la pretemporada de Alpine en Baréin. X @AlpineF1Team

Aunque Colapinto no participó en la última jornada en el Circuito Internacional de Baréin, su rendimiento previo dejó buenas conclusiones dentro de Alpine, consolidándose como una pieza clave en la preparación.

Leclerc lideró el cierre de los test en Baréin

En paralelo, la última jornada de ensayos tuvo como protagonista al monegasco Charles Leclerc, quien marcó el mejor tiempo en el circuito de Baréin con un registro de 1:31,992 tras completar 80 vueltas.

Detrás se ubicaron el vigente campeón, Lando Norris, y el neerlandés Max Verstappen, mientras que George Russell quedó cuarto. Por su parte, Gasly completó una sólida actuación al finalizar quinto, evidenciando la fiabilidad del A526.

El top 10 lo completaron Oliver Bearman, Gabriel Bortoleto, Kimi Antonelli, Arvid Lindblad y Carlos Sainz, en una jornada que sirvió como referencia inicial antes del inicio de la temporada, donde Alpine buscará confirmar las buenas sensaciones destacadas por Nielsen.