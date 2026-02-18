Facundo Lencioni y el análisis de las primeras fechas de Gimnasia en Primera División

Facundo Lencioni puso el foco en la exigencia de la categoría y analizó el presente del equipo en la previa del cruce ante Gimnasia y Esgrima La Plata. El mediocampista destacó la competitividad mostrada a lo largo del torneo, más allá de algunos resultados adversos.

Facundo Lencioni puso el foco en la exigencia de la categoría y analizó el presente del equipo en la previa del cruce ante Gimnasia y Esgrima La Plata. El mediocampista destacó la competitividad mostrada a lo largo del torneo, más allá de algunos resultados adversos.

“Creo que a lo largo del torneo hemos jugado de igual a igual en todos lados, salvo el partido contra Unión de Santa Fe que fue raro y que la expulsión cambió el trámite. Después hemos estado a la altura”, señaló.

En ese sentido, remarcó que el equipo está atravesando un lógico proceso de adaptación en su primera experiencia en la máxima categoría: “En Primera hay errores que los rivales no te perdonan. Capaz estamos pagando un derecho de piso, pero nos estamos adaptando rápido. Sabíamos que iba a ser exigente y creo que estamos a la altura”.

Pensando en lo inmediato, Lencioni subrayó la importancia de volver a sumar de a tres en casa. El conjunto mendocino intentará hacerse fuerte nuevamente en el estadio Estadio Víctor Legrotaglie, donde se espera una buena convocatoria, tal como ocurrió en las presentaciones anteriores.

Lencioni sabe que Gimnasia se está adaptando a la Primera División.

“Sabemos que necesitamos volver a ganar de local. Tal vez uno termina con gusto amargo por no ganar, pero en frío entendemos que es nuestro primer año en Primera y que hemos tenido un muy buen inicio”, expresó.

En lo futbolístico, el cuerpo técnico volverá a contar con Saavedra, quien cumplió las fechas de suspensión tras la expulsión ante Unión. Sin embargo, el buen rendimiento de Recalde en los últimos partidos abre un interrogante en la conformación del once inicial.

Tras el compromiso frente al conjunto platense, el equipo volverá a presentarse en Mendoza el martes 24 de febrero a las 22, cuando reciba a Independiente de Avellaneda. El objetivo será consolidar el rendimiento y sostener el buen inicio en su temporada debut en la máxima categoría.

Venta de entradas

Los socios con la cuota al día ingresarán directamente presentando el DNI físico. Aún no se anunciaron detalles sobre la venta para no socios.

Lo que viene

El equipo buscará consolidar su rendimiento y hacerse fuerte en casa para sostener el buen inicio en su temporada debut en la máxima categoría.