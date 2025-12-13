Argentino de Quilmes había anunciado a Alexis Zárate, pero dieron macha atrás por el repudio de los hinchas

Tras cumplir su condena por violación, Alexis Zárate fue fichado por Argentino de Quilmes, pero las fuertes críticas de los fanáticos frenaron su contratación.

Argentino de Quilmes, que milita en la Primera B Metropolitana, decidió dar marcha atrás con la contratación del futbolista Alexis Zárate, quien obtuvo la libertad condicional en este 2025 tras cumplir más de cinco años de una condena por abuso sexual agravado.

“Queridos socios e hinchas del Primer Club Criollo: queremos informarles que el presidente, junto con la Comisión Directiva, ha decidido desistir de la contratación de Alexis Zárate. Desde la dirigencia, Secretaría Técnica y Cuerpo Técnico continuamos trabajando para formar el mejor plantel para encarar el torneo 2026”, expresó el comunicado oficial.

El comunicado oficial de Argentino de Quilmes Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ArgdeQuilmesOf/status/1999853782474346550?s=20&partner=&hide_thread=false Queremos informarles que el presidente, junto con la Comisión Directiva, ha decidido desistir de la contratación de Alexis Zarate.



Desde la dirigencia, Secretaría Técnica y Cuerpo Técnico, continuamos trabajando para formar el mejor plantel para encarar el torneo 2026. pic.twitter.com/nvISHhtXQJ — Argentino de Quilmes (@ArgdeQuilmesOf) December 13, 2025 La decisión se conoció horas después de que el lateral derecho fuera anunciado como refuerzo, situación que provocó una inmediata reacción negativa en redes sociales y en distintos sectores vinculados al club. Zárate había recuperado la libertad condicional hace cinco meses, luego de haber cumplido más de dos tercios de su condena.

Alexis Zárate estuvo 5 años preso por violación Alexis Zárate Argentino de Quilmes La foto con la que Argentino de Quilmes había anunciado a Zárate. Prensa Argentino de Quilmes El futbolista estuvo detenido durante poco más de cinco años tras ser condenado por abuso sexual. Ingresó al penal de Bahía Blanca el 3 de julio de 2020, cuando quedó firme la pena dictada por la Justicia bonaerense. La condena había sido impuesta en 2017 por el Tribunal Oral en lo Criminal N°1, que lo sentenció a seis años y seis meses de prisión por el delito de violación.

El hecho ocurrió en la madrugada del 16 de marzo de 2014, cuando, según determinó la Justicia, Zárate abusó de Giuliana Peralta mientras ella dormía junto a su pareja, el futbolista Martín Benítez, en un departamento de la localidad de Wilde. Tras la denuncia, Independiente, club en el que se había formado, lo transfirió a Temperley.