Por qué Hernán Feler le preguntó todo el tiempo a Gastón Edul cuántos goles tenía Colombia de cabeza

"¿Cuántos goles tiene Colombia de pelota detenida?", "cinco". Para todos los que vieron a la Selección argentina ganar la final de la Copa América 2024 por la señal de TyC Sports, probablemente esa pregunta y respuesta hayan sido las interacciones que más veces escucharon a lo largo de todo el partido. Y muchos televidentes no entendieron el porqué de tanta insistencia con el mismo tema.

Vestirse cada partido con la misma remera, no cambiar nunca de asiento, no gritar el gol jamás hasta que la pelota entre completamente al arco, juntarse siempre con las mismas personas: esos son, entre tantos otros, algunos de los rituales que suele repetir en cada partido el hincha de fútbol. No es novedoso decir que Argentina tiene una gran cultura cabulera en el ámbito deportivo. Y los periodistas tampoco rehúyen de esto.

En cada córner, en cada tiro libre, en cada centro, escuchamos una y otra vez al relator Hernán Feler preguntar cuántos goles habían hecho los colombianos de cabeza, sobre todo a través de la pelota parada. Y en cada oportunidad Gastón Edul, desde el campo de juego, le recordó que habían sido cinco en total, uno menos que el récord de Argentina (6) en la Copa América de Chile 1991. No se les escapó una sola vez.

Lo cierto es que la Selección de Colombia tuvo sobradas oportunidades para lastimar a Argentina por esa vía a lo largo de todo lo que duró la final. Sin embargo, nunca pudo concretar. Muchos especularon que lo de Feler y Edul no se trató de otra cosa que de la típica "mufada" al rival hablando bien de sus virtudes y puntos fuertes para generar un efecto contrario en los mismos. Y en la medida que los Cafeteros probaban con la pelota detenida, se volvía a repetir el dato desde la transmisión y no llegaba el gol, la teoría se hacía más fuerte. Hasta los mismos periodistas se permitieron bromear al respecto en sus redes sociales.

Nada fue preparado. Surgió genuinamente. A @gastonedul no se le escapa ningún dato, y yo quería tener bien en claro cuánto goles de pelota parada había hecho #Colombia, nada más.

"Nada fue preparado. Surgió genuinamente. A Gastón Edul no se le escapa ningún dato, y yo quería tener bien en claro cuántos goles de pelota parada había hecho Colombia, nada más. ¿Eran 5?", tuiteó con humor el relator de TyC Sports.

Casualidad o causalidad, creer o reventar, la estrategia les terminó saliendo redonda. Los dirigidos por Néstor Lorenzo nunca pudieron convertir y la Albiceleste levantó su decimosexta Copa América, la segunda de manera consecutiva. No hay ninguna ciencia que respalde que las cábalas funcionen realmente, y seguramente se traten de una mera superstición. Hay incontables casos en las que no sirvieron para nada. Pero cuando dan resultado, la sensación es, sin duda, mucho más satisfactoria.

Gol de Hernán Feler y Gastón Edul. De cabeza.