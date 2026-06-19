El dólar volvió a subir $10 y no tiene techo: ya superó a la inflación de junio

El dólar oficial no parece tener techo en junio y no para de subir. El dólar blue bajó. Así quedaron las cotizaciones este viernes.

En una semana corta tras el feriado del día lunes, el dólar se comportó con intensos movimientos en el mercado internacional. Este viernes, luego de que Manuel Adorni y Javier Milei se reunieran en Olivos para anunciar al nuevo Vocero Presidencial, el economista Adrián Ravier, el dólar volvió a subir.

En concreto, el dólar oficial creció este viernes $10 respecto de la cotización de cierre del día jueves. Se trata de un aumento que ronda el 0,70% y que hizo que la moneda estadounidense cerrara a $1430 para la compra y $1480 para la venta en el segmento minorista reportado por el Banco Nación.

Se trata del valor más alto del dólar oficial en los últimos meses y el más cercano a los $1500 en el último tiempo. A su vez, la divisa subió en junio casi un 3%, mientras que la inflación se proyecta por debajo del 2% para este mes; lo que indica que el dólar creció más que el IPC en lo que va del mes.

Por caso, el dólar oficial había cerrado mayo en $1430 y ya se encuentra en $1480, con una suba de 50 pesos en las ruedas cambiarias de junio que se intensificaron durante la primera semana del mes.

El dólar blue hoy Por su parte, el dólar blue cerró este viernes a $1460 para la compra y $1480 para la venta. Se trata de una baja en la cotización paralela de unos cinco pesos o del 0,34% en promedio según indican las cuevas de la city y de distintas provincias.