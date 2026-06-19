Manuel Adorni informó que abandona la vocería presidencial y anunció a su sucesor

Tras reunirse con Javier Milei en Olivos durante tres horas , el jefe de Gabinete, Manuel Adorni , anunció que deja el cargo de vocero presidencial y anunció a su reemplazante.

Mediante un posteo en X, informó: "Reunidos en Olivos con el Presidente de la Nación. Adrián Ravier será el nuevo Vocero Presidencial. Todos los éxitos en esta nueva etapa Adrián querido".

"Gran desafío por delante: serás la voz de quién está haciendo grande a la Argentina nuevamente. Fin", dice el ministro coordinador.

El asesor presidencial, Santiago Caputo, se acopló rápidamente al posteo de Adorni y felicitó al diputado en redes. "Felicitaciones @AdrianRavier . Que las fuerzas del cielo te acompañen", escribió en una señal de que estuvo de acuerdo con la designación.

Reunidos en Olivos con el Presidente de la Nación. Adrián Ravier será el nuevo Vocero Presidencial. Todos los éxitos en esta nueva etapa Adrián querido. Gran desafío por delante: serás la voz de quién está haciendo grande a la Argentina nuevamente. Fin. @AdrianRavier @JMilei

De hecho, Ravier expondrá el 23 de junio junto a Milei, en el marco de una convención que organiza la Fundación Faro, think thank libertario que comanda el consultor.

Quién es Adrián Ravier

Ravier es un economista y dirigente de La Libertad Avanza. Llegó a la Cámara de Diputados en diciembre de 2025, representando a la provincia de La Pampa. Nacido en 1978, es doctor en Economía y desarrolló gran parte de su carrera en el ámbito académico, donde se destacó como divulgador de las ideas liberales y de libre mercado.

Antes de desembarcar en la política partidaria, Ravier fue profesor universitario, investigador y uno de los referentes del liberalismo económico. Mantuvo una relación política e intelectual con el presidente Javier Milei desde antes de que éste ingresara a la política nacional y llegó a coescribir con él el libro La batalla por la macroeconomía.

Dentro de La Libertad Avanza, Ravier se convirtió en una de las principales figuras del espacio en La Pampa y actualmente preside el partido en esa provincia. Su discurso se centra en la reducción del gasto público, la baja de impuestos, la desregulación económica y el fortalecimiento del sector privado.

También es mencionado dentro del armado político libertario pampeano como una figura con aspiraciones de disputar la gobernación provincial en el futuro.