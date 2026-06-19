Manuel Adorni informó que abandona la vocería presidencial y anunció a su sucesor
Tras los reclamos internos por parálisis en la comunicación oficial, el jefe de Gabinete acordó con el presidente a un reemplazante para motorizar la agenda.
Tras reunirse con Javier Milei en Olivos durante tres horas, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunció que deja el cargo de vocero presidencial y anunció a su reemplazante.
Mediante un posteo en X, informó: "Reunidos en Olivos con el Presidente de la Nación. Adrián Ravier será el nuevo Vocero Presidencial. Todos los éxitos en esta nueva etapa Adrián querido".
"Gran desafío por delante: serás la voz de quién está haciendo grande a la Argentina nuevamente. Fin", dice el ministro coordinador.
El asesor presidencial, Santiago Caputo, se acopló rápidamente al posteo de Adorni y felicitó al diputado en redes. "Felicitaciones @AdrianRavier. Que las fuerzas del cielo te acompañen", escribió en una señal de que estuvo de acuerdo con la designación.
De hecho, Ravier expondrá el 23 de junio junto a Milei, en el marco de una convención que organiza la Fundación Faro, think thank libertario que comanda el consultor.
Quién es Adrián Ravier
Ravier es un economista y dirigente de La Libertad Avanza. Llegó a la Cámara de Diputados en diciembre de 2025, representando a la provincia de La Pampa. Nacido en 1978, es doctor en Economía y desarrolló gran parte de su carrera en el ámbito académico, donde se destacó como divulgador de las ideas liberales y de libre mercado.
Antes de desembarcar en la política partidaria, Ravier fue profesor universitario, investigador y uno de los referentes del liberalismo económico. Mantuvo una relación política e intelectual con el presidente Javier Milei desde antes de que éste ingresara a la política nacional y llegó a coescribir con él el libro La batalla por la macroeconomía.
Dentro de La Libertad Avanza, Ravier se convirtió en una de las principales figuras del espacio en La Pampa y actualmente preside el partido en esa provincia. Su discurso se centra en la reducción del gasto público, la baja de impuestos, la desregulación económica y el fortalecimiento del sector privado.
También es mencionado dentro del armado político libertario pampeano como una figura con aspiraciones de disputar la gobernación provincial en el futuro.