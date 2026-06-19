Javier Milei se reunió con Manuel Adorni en Olivos, en medio de versiones de salida y la interpelación en el Congreso

El presidente Javier Milei se reunió este viernes con el jefe de Gabinete Manuel Adorni en la Quinta de Olivos, en medio de reclamos propios y ajenos para que lo despida de su cargo. Se trató de un encuentro que se extendió por, al menos, tres horas, consignaron fuentes oficiales.

Se trata de una nueva cumbre entre ellos, luego de que hayan compartido otros desayunos de este estilo en abril y mayo. En Casa Rosada afirman que "hablaron de gestión", en el afán de querer enfatizar que sigue "firme" en el puesto.

El cónclave se enmarca en pedidos de interpelación al funcionario , que podría confirmarse el 25 de junio y que lo dejaría en jaque. Si se vota en sesión, el 2 de julio será interpelado y existe la posibilidad que el Congreso lo destituya. Todo se precipitó luego de que confesara que mintió durante años en su declaración jurada y que, en realidad, tenía 500 mil dólares en negro gracias a una inédita inversión en bictoins en 2014, algo que ocultó en su informe de gestión del 29 de abril.

Lo que plantean gobernadores, legisladores y hasta funcionarios es que Milei reconsidere su postura y disponga "una salida elegante" al jefe de ministros, que no piensa en dimitir.

El mandatario se resiste a echarlo y solo aceptaría tal decisión si la Justicia avanza en el proceso contra el exvocero. Un punto de inflexión será si es procesado en la causa por enriquecimiento ilícito.

Lejos de ceder, el jefe de Estado convocó a Adorni y al resto del gabinete a que lo acompañen al acto que este sábado va a encabezar con motivo del Día de la Bandera en Rosario.

La intención del líder libertario es una foto con todos sus ministros, en un intento de mostrar unidad en un momento de máxima tensión dentro del oficialismo por el desgaste político que produce el expanelista.

Esta posición de Milei contrasta con alguno de sus funcionarios, que consideran que el caso Adorni “ya está juzgado” y que su salida “se dará en estos días”. Así lo expresaron en las conversaciones que mantuvieron con aliados con el objetivo de desactivar la sesión para avanzar en su remoción.

Los gobernadores van en el mismo sentido. “Se nos terminó la paciencia, hay que darle un corte. No puede seguir”, señaló un referente del norte grande que se reunió con Diego Santilli, quien hizo todo lo posible para demorar la agonía del exportavoz.