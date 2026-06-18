Florencia Peña habló tras el gravísimo error en Luzu TV y rompió en llanto: "Me pidieron que lo diga"

Florencia Peña decidió romper el silencio ante la prensa luego de la enorme polémica que se generó por la fake news que compartió en streaming.

Florencia Peña se encuentra en el medio de una enorme polémica luego de la fake news que compartió en el "Show del Verano" que se emite por Luzu TV. Nicolás Occhiato compartió un comunicado y ahora ella rompió el silencio tras lo sucedido.

"Estoy muy mortificada; es la primera vez que me pasa algo así. Quiero pedir infinitas disculpas. Me dijeron por la cucaracha esa noticia que no la quiero repetir, me pidieron que lo diga", comenzó diciendo.

Luego, agregó: "En el momento que lo replico, me dicen: "Parece que no está chequeado. Estoy temblando y de verdad estaba sin saber qué estaba pasando, yo repetí lo que me pidieron que diga", sentenció.

La palabra de Florencia Peña "Ellos lo tomaron como cierto y me lo dijeron... Pido mis sinceras disculpas, las personas que se tienen que hacer responsables están hablando con la empresa", comunicó. También dejó en claro que tuvo una charla con Nicolás Occhiato.