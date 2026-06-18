El pedido de disculpas de Nicolás Occhiato tras un grave error de Florencia Peña al aire

Nicolás Occhiato se expresó en redes sociales luego de un episodio que sucedió en el programa "El Show del Verano" de Luzu TV.

Nicolás Occhiato, creador y director de Luzu TV, decidió expresarse con un contundente comunicado a través de sus distintas redes sociales. Esto se da luego de un grave error que tiene a la actriz Florencia Peña como protagonista y al ciclo "El Show del Verano" que se emite por el mencionado canal de streaming.

"Quiero expresar que lo que acaba de suceder al aire de LUZU me indigna igual que a todos ustedes; no me representan a mí ni a lo que queremos transmitir desde nuestro trabajo. Mi desacuerdo es total", expresó Occhiato en el inicio del escrito.

El pedido de disculpas de Occhiato tras el grave error de Florencia Peña Nicolás Occhiato se expresó tras el grave error de Florencia Peña. Foto: X / @NicolasOcchiato. Luego, agregó: "Corresponde una revisión interna y una sanción contundente porque fue un error inadmisible para mi forma de comunicar". La publicación se viralizó de manera inmediata ante la repercusión que tuvieron los dichos de Florencia Peña.

La actriz comunicó mientras se encontraba al aire una fuerte noticia que tenía que ver con el padre de Lionel Messi. Jorge se encuentra pasando un momento complicado de salud y está acompañado por toda su familia.