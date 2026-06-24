ARCA advirtió sobre una nueva ola de estafas por correo electrónico

ARCA prendió todas las alarmas ante una nueva ola de estafas que se concretan contra los contribuyentes. Los detalles y qué tener en cuenta.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) emitió una alerta dirigida a los contribuyentes ante la circulación de correos electrónicos fraudulentos que buscan obtener información personal y financiera mediante engaños digitales. Los detalles del comunicado.

Según informó el organismo, los delincuentes utilizan mensajes que aparentan provenir de canales oficiales de ARCA para generar preocupación en los usuarios. En muchos casos, los correos notifican supuestas deudas, encomiendas retenidas en la Aduana o la necesidad de actualizar datos fiscales, con el objetivo de inducir a las víctimas a realizar pagos o entregar información confidencial.

La modalidad, conocida como phishing, consiste en suplantar la identidad de instituciones reconocidas para ganar la confianza de los destinatarios. Los mensajes suelen incluir logos oficiales, nombres de organismos públicos e incluso datos personales, lo que les otorga una apariencia de legitimidad. Sin embargo, son enviados desde direcciones que no pertenecen a los dominios oficiales del Estado.

ARCA alerta sobre el phishing Desde ARCA remarcaron que nunca solicitan pagos, claves fiscales, fotografías de documentos de identidad ni información bancaria a través de correos electrónicos. Además, recordaron que todas las comunicaciones oficiales se realizan exclusivamente mediante el Domicilio Fiscal Electrónico, plataforma a la que los contribuyentes acceden con su clave fiscal.

Ante la recepción de un mensaje sospechoso, las autoridades recomiendan no responder, no descargar archivos adjuntos ni ingresar a enlaces incluidos en el correo. También aconsejan eliminar el mensaje y verificar cualquier notificación directamente en los canales oficiales del organismo.