Sábado fresco en Mendoza: de cuánto será la máxima y cómo seguirá el tiempo

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este sábado 1 de agosto una jornada estable y fresca en Mendoza, con temperaturas entre los 7° y 15°.

El sábado tendrá una máxima de 15 ° y cielo parcialmente nublado en el Gran Mendoza.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó para el primero de agosto una jornada estable y fresca en la provincia de Mendoza. Para este sábado, se espera un cielo parcialmente nublado durante gran parte del día, una mínima de 7º y una máxima que alcanzará los 15º durante la tarde.

De acuerdo con el pronóstico oficial, durante la madrugada el cielo estará parcialmente nublado, con una temperatura cercana a los 7 ° y vientos del sector sur entre 13 y 22 km/h. Hacia la mañana continuará la nubosidad parcial, con una temperatura de 10 ° y viento del norte de entre 7 y 12 km/h.

Por la tarde, cuando se alcance la temperatura máxima de 15 °, el cielo seguirá parcialmente nublado y el viento rotará al oeste, con velocidades de entre 13 y 22 km/h. En tanto, durante la noche el cielo estará mayormente nublado, la temperatura descenderá hasta los 13 °C y el viento soplará del noreste entre 7 y 12 km/h.

Las temperaturas comenzarán a subir de forma gradual durante la próxima semana. Alf Ponce Mercado / MDZ Pronóstico extendido para Mendoza El domingo se espera un leve ascenso de la temperatura, con una mínima de 8° y una máxima de 18°, bajo un cielo parcialmente nublado y sin lluvias previstas. El lunes continuará el tiempo fresco, con temperaturas entre 8° y 15°, mientras que el martes la máxima volverá a ubicarse en 18°.