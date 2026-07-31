Curitiba desmonta cableado aéreo: ¿podría hacerse en la Ciudad de Mendoza?

Se acabaron los postes con cables en las calles de la ciudad de Curitiba en Brasil, un modelo de desarrollo urbano en Latinoamérica, que anima a soñar con una Mendoza que pueda seguir esta modalidad para además de embellecer el entorno acabar con problemas muy antiguos.

La ciudad de Curitiba, capital del Estado de Paraná en Brasil, anunció un ambicioso proyecto para soterrar 120 kilómetros de cableado eléctrico y de telecomunicaciones en la urbe. La ciudad de Curitiba, capital del Estado de Paraná en Brasil, anunció un ambicioso proyecto para soterrar 120 kilómetros de cableado eléctrico y de telecomunicaciones en la urbe.

Esta iniciativa busca reducir los riesgos de accidentes, incendios y robos, así como mejorar la estética urbana y la resiliencia climática. Es un paso que la ciudad de Mendoza tarde o temprano deberá gestionar .

El plan de acuerdo a lo anuncios oficiales tendrá un costo estimado de R$ 1.200 millones, prevé la colaboración público-privada como solución financiera.

Al cambio actual esto significa una inversión de 352.466.000.000 pesos argentinos: trescientos cincuenta y dos mil cuatrocientos sesenta y seis millones (exactamente). Al cambio actual esto significa una inversión de 352.466.000.000 pesos argentinos: trescientos cincuenta y dos mil cuatrocientos sesenta y seis millones (exactamente).

Las calles principales, especialmente las de importancia turística e histórica, son el foco del proyecto en Curitiba.

El reconocimiento destaca la innovación, la eficiencia y la calidad de los servicios públicos impulsados por el municipio. Prensa Ciudad de Mendoza

Curitiba

El proyecto promete impulsar la economía de Curitiba atrayendo nuevas inversiones y potenciando el turismo en el centro de la ciudad.

Este nuevo hito en la infraestructura urbana no solo servirá de ejemplo para otras ciudades, sino que también reafirmará a Curitiba como líder en innovación urbana sostenible.

Lo bueno

Los urbanistas de Curitiba esperan beneficios significativos para la ciudad de 3 millones de habitantes, así como la reducción de la contaminación visual y la protección del cableado contra las inclemencias del tiempo. Esta reforma ofrecerá mayor estabilidad en los servicios eléctricos y de telecomunicaciones.

El soterramiento del cableado eléctrico ofrece claros beneficios estéticos, liberando las áreas centrales de postes y cables aéreos. Además, los cables estarán protegidos de las inclemencias del tiempo.

Sin embargo, el éxito de la iniciativa depende de una planificación cuidadosa y la colaboración entre diversas entidades.

Urbanismo

Curitiba ya tiene experiencia con proyectos similares, habiendo adoptado el cableado subterráneo en intervenciones anteriores. Un ejemplo es la transformación de un área central en la década de 1960 y la modernización de sectores recientes.

Según Vitor Puppi, secretario municipal de Planificación, Finanzas y Presupuesto de Curitiba, el modelo del proyecto se encuentra en una etapa avanzada de estructuración con el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES).

La propuesta prevé la implementación de la red subterránea en las vías pavimentadas, priorizando las zonas más densamente pobladas, turísticas, históricas o estratégicamente importantes para la resiliencia urbana.

Los próximos pasos incluyen la obtención de financiación y el establecimiento de las alianzas necesarias para la ejecución del proyecto. Se estima que, con el apoyo adecuado, la implementación comenzará pronto, transformando significativamente la infraestructura de Curitiba.

Mendoza

No existe un registro oficial público o un dato exacto sobre la cantidad total de kilómetros de cable (eléctrico, de telefonía, televisión o fibra óptica) instalados en la ciudad de Mendoza.

Las empresas de servicios públicos y telecomunicaciones manejan esta información de forma interna y privada. Las empresas de servicios públicos y telecomunicaciones manejan esta información de forma interna y privada.

Según registros no actualizados de conectividad y redes de fibra óptica provincial Mendoza cuenta con aproximadamente 5.000 kilómetros de red de fibra óptica troncal a nivel general. Esta es operada por distintos prestadores públicos y privados.

Solamente la Red Federal ARSAT posee más de 1.400 kilómetros de fibra óptica iluminada que conectan localidades en todo el territorio provincial.

La infraestructura urbana se concentra en la ciudad de Mendoza y el Gran Mendoza, donde "cuelga" la mayor parte del tendido de red.

Ciudad de Mendoza

Una obra de ingeniería civil para eliminar por completo el cableado aéreo y soterrar (hacer subterráneas) todas las redes en la Ciudad de Mendoza tendría un costo estimado entre 70 y 150 millones de dólares.

A nivel técnico internacional y regional, este tipo de proyectos no se presupuestan de forma global, sino mediante el costo por kilómetro de calle intervenida, el cual oscila entre los 400.000 y 1.200.000 dólares por kilómetro lineal.

El desglose de los factores económicos, técnicos y estructurales que determinan este valor para la capital mendocina supone un altísimo precio de esta obra que no trata de "esconder los cables", sino de rehacer la infraestructura urbana desde cero.

Lo malo

El desafío de la Ciudad de Mendoza para un soterramiento total presenta dificultades específicas que elevan los presupuestos en comparación con otras capitales del mundo.

La Arboleda y las Acequias implica cavar zanjas sin destruir las raíces antiguas ni dañar la estructura de piedra de las acequias.

Al ser una zona sísmica. los ductos, las cámaras de empalme y los anclajes de transformadores exigen normativas sismorresistentes estrictas para garantizar que la red no colapse durante un movimiento telúrico.

Una alternativa viable, en lugar de soterrar todo, es que el municipio aplique programas para obligar a las empresas a retirar únicamente el "cableado muerto" (líneas viejas de cobre en desuso).

Esto reduce la carga visual de los postes en un 30% a 40% a un costo mínimo para la ciudad.