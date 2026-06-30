PlayStation Store inicia una limpieza en su catálogo: Sony elimina "juegos basura" y endurece sus políticas

La PlayStation Store comenzó a cambiar de forma silenciosa, pero con un impacto que ya se siente entre desarrolladores y jugadores. Desde principios de 2026, Sony endureció los criterios para publicar videojuegos en su tienda digital , una decisión que ya provocó la salida de varios estudios independientes y la retirada de numerosos títulos considerados de baja calidad.

Aunque la compañía japonesa no publicó un comunicado oficial detallando las nuevas políticas, distintos desarrolladores confirmaron que el proceso de revisión es ahora mucho más estricto. El objetivo es claro: reducir la presencia de los llamados " juegos basura " o shovelware y ofrecer un catálogo con propuestas más originales y de mayor calidad.

Durante los últimos años, muchos usuarios cuestionaron el crecimiento de títulos desarrollados con escasa inversión, reutilización de recursos gráficos o mecánicas muy similares entre sí. En muchos casos se trataba de los conocidos asset flip, videojuegos creados a partir de activos ya existentes con modificaciones mínimas y publicados rápidamente para generar ingresos.

Las nuevas políticas de PlayStation Store ya provocaron la salida de estudios independientes y la eliminación de títulos.

Las nuevas reglas apuntan precisamente contra ese tipo de producciones. Según los desarrolladores afectados, Sony ahora analiza con mayor profundidad aspectos como la originalidad del proyecto, el nivel de desarrollo, la calidad general de la experiencia y el uso de recursos generados mediante inteligencia artificial cuando no existe un trabajo creativo significativo detrás del producto.

La intención es facilitar que los jugadores encuentren títulos originales dentro de una tienda cada vez más saturada y mejorar la percepción general del ecosistema PlayStation .

Sony apunta contra los juegos repetitivos y el uso excesivo de inteligencia artificial sin aporte creativo significativo. Shutterstock

Estudios independientes ya comenzaron a abandonar la plataforma

Uno de los casos más representativos es el de Afil Games, estudio brasileño que anunció públicamente que dejará de publicar videojuegos en PlayStation Store.

La empresa explicó que las nuevas condiciones de publicación hicieron inviable su modelo de negocio y confirmó que todos sus juegos serán retirados de la tienda digital en una fecha que todavía no fue anunciada.

Pese a abandonar PlayStation, el estudio continuará desarrollando títulos para otras plataformas como Xbox One, Xbox Series X|S, Microsoft Store y Nintendo Switch.

Afil Games no es el único afectado. También trascendió que editoras y estudios como GoGame Console Publisher, Welding Byte, ThiGames y VRCForge Studios enfrentaron rechazos para publicar nuevos proyectos o la retirada de parte de su catálogo.

Uno de los casos más representativos es el de Afil Games. Afil Games

Una estrategia para mejorar la experiencia de los jugadores

El endurecimiento de las políticas refleja un cambio de enfoque por parte de Sony. Más allá de reducir la cantidad de videojuegos disponibles, la compañía busca elevar el estándar de calidad y diferenciar su tienda digital frente a la competencia.

El crecimiento de herramientas de inteligencia artificial también forma parte del debate. Algunos estudios comenzaron a utilizarlas para generar imágenes, textos o elementos visuales con el objetivo de acelerar el desarrollo y reducir costos, una práctica que Sony parece observar con mayor atención al momento de aprobar nuevos lanzamientos.

En paralelo, la empresa continúa reforzando otras áreas de su ecosistema, como las herramientas de control parental disponibles para PlayStation 4 y PlayStation 5, que permiten administrar el tiempo de juego, restringir contenidos según la edad y controlar las compras desde dispositivos móviles.

Con estas medidas, Sony apuesta por una PlayStation Store más ordenada, con menos contenido repetitivo y una mayor presencia de videojuegos originales. Aunque la decisión ya genera malestar entre algunos desarrolladores independientes, la compañía confía en que el cambio terminará beneficiando a los millones de usuarios que utilizan su tienda digital cada día.