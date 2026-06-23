PlayStation lanzó increíbles descuentos de hasta el 90% en PS4 y PS5: una ola de rebajas en grandes juegos

La tienda digital de PlayStation Store volvió a sacudir el mercado gamer con sus tradicionales Ofertas de Medio Año, una campaña que incluye descuentos de hasta el 90% en cientos de videojuegos para PS4 y PS5 . La promoción abarca títulos de acción, deportes, aventura y simulación, con rebajas que convierten a esta edición en una de las más agresivas del año.

Entre los nombres más destacados aparecen franquicias de peso como Mortal Kombat, Call of Duty, Star Wars y Battlefield, junto con otras sagas populares como Final Fantasy, Forza Horizon y Sea of Thieves. La variedad del catálogo y la magnitud de los descuentos generan un fuerte atractivo para usuarios que buscan ampliar su biblioteca digital a bajo costo.

Dentro de las ofertas más llamativas se encuentra Mortal Kombat 11 Ultimate, que alcanza un descuento del 90%, pasando de USD 59,99 a apenas USD 5,99. En la misma línea, el paquete combinado con Injustice 2 también registra una reducción similar, consolidándose como uno de los grandes ganadores de la promoción.

Otros títulos relevantes incluyen ARK: Survival Ascended, NBA 2K26 y la expansión Mortal Kombat 1: Reina el caos, todos con rebajas que oscilan entre el 75% y el 80%. Estas ofertas refuerzan la estrategia de Sony de impulsar tanto juegos base como contenido adicional dentro de su ecosistema digital.

El segmento de acción y aventura también presenta descuentos significativos. FINAL FANTASY VII REBIRTH aparece con una rebaja del 60%, mientras que Call of Duty: Black Ops 6 baja un 60% en su edición multigeneración.

Otro de los títulos destacados es Star Wars Jedi: Survivor, que llega con hasta 75% de descuento en su edición Deluxe. En paralelo, juegos de simulación como Forza Horizon 5 y Microsoft Flight Simulator 2024 también forman parte de la campaña, ampliando el abanico para distintos tipos de jugadores.

La promoción se extiende además a clásicos y recopilaciones como Crash Bandicoot N. Sane Trilogy, Spyro Reignited Trilogy y God of War III Remastered, con rebajas que superan en algunos casos el 60%.

Vigencia limitada y cómo aprovechar las ofertas

Las "Ofertas de Medio Año" estarán disponibles hasta el 1 de julio de 2026, lo que deja una ventana limitada para aprovechar los precios reducidos. Una vez finalizado el período, los valores volverán a sus precios habituales sin previo aviso, por lo que la decisión de compra debe ser rápida.

Para acceder, los usuarios solo deben ingresar a la PlayStation Store desde consola o navegador y dirigirse a la sección correspondiente de promociones.

El catálogo también incluye títulos recientes como Battlefield 6, Sea of Thieves: 2026 Premium Edition y Clair Obscur: Expedition 33, lo que refuerza la amplitud de la campaña.

En un contexto donde los precios de los videojuegos suelen ser elevados, estas rebajas de la PlayStation Store se consolidan como una de las oportunidades más fuertes del año para jugadores de PS4 y PS5.