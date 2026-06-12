Excelente arranque de mes para PlayStation Plus: 8 juegos gratis llegan en junio

Los suscriptores de PlayStation Plus Extra y Premium podrán descargar ocho juegos gratis a partir del 16 de junio y disfrutar de variados géneros y aventuras.

PlayStation arranca junio con una selección de juegos gratis que promete mantener ocupados a sus usuarios durante todo el mes. Los miembros de PlayStation Plus Extra y Premium podrán acceder a ocho juegos AAA variados, que van desde aventuras medievales hasta juegos de carreras y fantasía épica, a partir del 16 de junio de 2026. Entre los más destacados se encuentran Final Fantasy XVI y Kingdom Come: Deliverance, dos experiencias aplaudidas por la crítica y los jugadores.

Playstation Network-PlayStation Store - Interna 2 Ocho juegos AAA llegan a PlayStation Plus. Shutterstock La selección de junio para PS Plus Extra Los suscriptores de PlayStation Plus Extra recibirán un abanico de títulos para PS5 y PS4, que abarcan distintos géneros y estilos de juego. Entre ellos, Final Fantasy XVI, la última entrega de la famosa saga de rol japonés, promete horas de aventuras con combates dinámicos y una narrativa profunda. Los fanáticos de la historia medieval y la acción realista no querrán perderse Kingdom Come: Deliverance, un juego aclamado por su realismo y su ambientación histórica.

Para quienes prefieren experiencias más relajadas o entretenidas, la lista incluye Sonic X Shadow Generations, ideal para los seguidores del erizo azul; Life is Strange: Double Exposure, que combina narrativa interactiva con decisiones morales; y Farming Simulator 25, para los que disfrutan de la simulación agrícola. Otros títulos destacados son Blades of Fire y Black Desert, este último un MMORPG reconocido por su mundo abierto y libertad de exploración.

Embed Lo que trae PlayStation Plus Premium y Essential Los suscriptores del plan PlayStation Plus Premium recibirán además Gitaroo Man, disponible tanto para PS5 como PS4, un juego que combina música y ritmo con una jugabilidad única y entretenida. Este título refuerza la apuesta de Sony por ofrecer experiencias diversas que van más allá de los géneros tradicionales, agregando variedad a la colección mensual de juegos gratuitos.

El plan básico PlayStation Plus Essential también ha recibido novedades en junio de 2026. Los jugadores pueden disfrutar de títulos como Grounded, un juego de supervivencia en miniatura; Nickelodeon All-Star Brawl 2, ideal para diversión multijugador; y Warhammer 40.000: Darktide, para los amantes del combate cooperativo intenso. Estas entregas permiten mantener activa la consola mientras se esperan los juegos presentados en el reciente State of Play, como Marvel's Wolverine o God of War: Laufey, que prometen ser de los más esperados de los próximos meses.