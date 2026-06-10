Marvel's Wolverine en PlayStation 5: lanzamiento, precio y lo que tenés que saber de este juego

La nueva aventura de Logan llega a PlayStation 5 con combates intensos y personajes icónicos; los fanáticos ya esperan su estreno.

El próximo lanzamiento exclusivo de PlayStation 5, Marvel’s Wolverine, promete convertirse en uno de los títulos más destacados de 2026. Desarrollado por Insomniac Games, el juego llegará el 15 de septiembre, ofreciendo una experiencia mucho más oscura y adulta que otras adaptaciones de superhéroes. Tras su reciente presentación en State of Play, las expectativas entre los fanáticos de Marvel se han incrementado notablemente, tanto por su jugabilidad como por su fidelidad al universo del mutante.

wolverine2 Marvel’s Wolverine llegará el 15 de septiembre. PlayStation Dos versiones y reservas abiertas Los jugadores interesados ya pueden reservar el juego con dos opciones disponibles: la edición estándar, que se comercializa por 70 dólares, y la edición de lujo, por 80 dólares. Esta diferencia de precio se refleja en contenido adicional, que incluye mejoras gráficas, trajes especiales para Logan y otros extras orientados a coleccionistas y seguidores del personaje.

La estrategia de lanzamiento busca generar expectación y asegurar un público amplio desde el primer día, aprovechando el perfil de exclusivo de PlayStation 5 y la popularidad del mutante más famoso de Marvel.

Embed - Marvel's Wolverine - PlayStation Showcase 2021 Announcement Teaser Trailer PS5 Jugabilidad brutal y mecánicas de regeneración Marvel’s Wolverine se caracteriza por un sistema de combate intenso y violento, donde las clásicas garras del personaje se combinan con ataques físicos y el uso del entorno para enfrentar enemigos. Las escenas mostradas durante la presentación revelaron enfrentamientos con sangre, amputaciones y ejecuciones, buscando reflejar con fidelidad el tono oscuro de los cómics.

Además, el juego introduce la capacidad de regeneración de Logan como una mecánica central, permitiendo a los jugadores ver cómo el mutante se recupera de heridas graves en tiempo real. Esto no solo aporta realismo a la experiencia, sino que también agrega profundidad estratégica al combate, obligando a los jugadores a planificar sus ataques y defensas considerando la recuperación de salud del personaje.