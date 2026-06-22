Call of Duty Black Ops y Black Ops 2 regresan a PlayStation: todo lo que sabemos sobre los esperados ports

La saga Call of Duty ha tenido numerosas entregas a lo largo de los años, pero pocas lograron dejar una huella tan profunda como Black Ops y Black Ops 2 . Considerados por muchos jugadores como dos de los puntos más altos de la franquicia, ambos títulos marcaron una época en PlayStation gracias a sus campañas cargadas de conspiraciones, sus modos multijugador competitivos y la consolidación del popular modo Zombis.

Ahora, más de una década después de su lanzamiento original, Treyarch confirmó oficialmente que ambos juegos llegarán a PlayStation 4 y PlayStation 5 mediante nuevas versiones adaptadas para las consolas actuales. La noticia pone fin a meses de rumores y despierta la nostalgia de millones de fanáticos que esperan volver a recorrer algunas de las historias más recordadas de la serie.

La confirmación llegó a través de las redes sociales de Treyarch, donde el estudio anunció que los ports de Call of Duty: Black Ops y Call of Duty: Black Ops 2 estarán disponibles durante julio para PlayStation 4 y PlayStation 5.

Treyarch apuesta por la nostalgia con el regreso de Call of Duty: Black Ops y Call of Duty: Black Ops 2 para PlayStation.

Aunque todavía no se reveló el día exacto de lanzamiento, la llegada de ambos títulos representa una oportunidad para que una nueva generación de jugadores descubra dos de las entregas más influyentes de la franquicia.

El primer Black Ops , lanzado en 2010, destacó por una campaña centrada en operaciones encubiertas durante la Guerra Fría y por una narrativa llena de giros argumentales. Su secuela, Black Ops 2 , amplió la fórmula con un conflicto ambientado en el futuro cercano, incorporando decisiones que alteraban el desarrollo de la historia, una característica poco habitual dentro de la saga.

Ambos juegos también fueron fundamentales para la evolución del modo Zombis, que terminó convirtiéndose en uno de los contenidos más queridos por la comunidad.

Qué incluyen las nuevas versiones para PS4 y PS5

El trabajo de adaptación estuvo a cargo de Iron Galaxy, un estudio especializado en trasladar títulos clásicos a plataformas modernas. Sin embargo, quienes esperaban una remasterización completa deberán moderar sus expectativas.

Según la información oficial, los ports conservarán prácticamente intacto el contenido original. Esto significa que incluirán las campañas completas, el multijugador online y el modo Zombis tal como aparecieron en PlayStation 3, Xbox 360 y PC.

Además, todo el contenido de personalización que anteriormente podía adquirirse por separado llegará incluido sin costo adicional. Se trata de un agregado interesante para quienes quieran disfrutar de la experiencia más completa posible desde el primer día.

Sin cambios revolucionarios, pero con mejoras necesarias

Por el momento, Treyarch no detalló qué mejoras técnicas incorporarán estas versiones. Sin embargo, se espera que los juegos aprovechen el hardware actual para ofrecer una resolución superior y una tasa de cuadros por segundo más estable que la de las versiones originales.

Otro dato llamativo es que los ports solo fueron anunciados para PlayStation. En el caso de Xbox Series X y Series S, las versiones de Xbox 360 continúan siendo compatibles gracias al programa de retrocompatibilidad de Microsoft, por lo que no existe la necesidad de lanzar nuevas adaptaciones.

Tampoco se confirmó el precio de venta ni si ambos títulos podrán adquirirse por separado o en un paquete conjunto. Lo que sí parece seguro es que julio traerá una fuerte dosis de nostalgia para los seguidores de Call of Duty, con el regreso de dos juegos que ayudaron a definir una de las etapas más exitosas de la franquicia.