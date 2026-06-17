Nintendo 64 vs PlayStation 2: ¿cuál es la mejor consola de todos los tiempos?

En la historia de los videojuegos existen enfrentamientos que trascienden generaciones. Uno de ellos enfrenta a dos consolas que marcaron épocas distintas, pero que todavía hoy despiertan pasión entre los jugadores: la Nintendo 64 y la PlayStation 2 . Aunque pertenecen a generaciones diferentes y fueron concebidas con objetivos distintos, ambas dejaron una huella imborrable en la industria.

Por un lado, la Nintendo 64 representó la consolidación de los mundos tridimensionales y algunas de las franquicias más queridas de Nintendo. Por otro, la PlayStation 2 elevó el listón tecnológico y se convirtió en la consola más vendida de todos los tiempos. Entonces, ¿cuál de las dos merece el título de mejor consola?

Cuando la Nintendo 64 llegó al mercado en 1996 sorprendió por sus gráficos en 3D y por una característica que muchos jugadores todavía recuerdan con cariño: la ausencia de tiempos de carga gracias al uso de cartuchos.

Sin embargo, esa misma decisión también limitó el tamaño de los juegos y la cantidad de contenido que podían incluir los desarrolladores. Su procesador de 64 bits fue innovador para la época, pero el avance tecnológico fue muy rápido.

Cuatro años más tarde apareció la PlayStation 2 y cambió las reglas del juego. Con una arquitectura de 128 bits y el famoso procesador Emotion Engine, la consola de Sony ofrecía gráficos más avanzados, escenarios más complejos y una capacidad multimedia inédita para la época.

Además, incorporó el formato DVD, permitiendo no solo juegos más ambiciosos, sino también la reproducción de películas, una función que ayudó enormemente a su popularidad en millones de hogares.

Nintendo 64 revolucionó los videojuegos 3D con clásicos que aún mantienen enorme vigencia global. Imagen generada por la IA

Juegos inolvidables en ambas plataformas

Si hay un apartado donde ambas consolas brillan es en sus catálogos. La Nintendo 64 tuvo una biblioteca relativamente pequeña, con cerca de 300 títulos, pero muchos de ellos se convirtieron en auténticas leyendas.

Super Mario 64 revolucionó los juegos de plataformas en tres dimensiones, mientras que The Legend of Zelda: Ocarina of Time continúa siendo considerado por muchos como uno de los mejores videojuegos de todos los tiempos. A eso se suman clásicos como Mario Kart 64, GoldenEye 007 y Super Smash Bros.

La PlayStation 2, en cambio, apostó por la variedad. Su catálogo supera ampliamente los 3.000 juegos y reúne algunos de los títulos más importantes de la historia moderna. Franquicias como God of War, Grand Theft Auto: San Andreas, Final Fantasy X, Resident Evil 4, Silent Hill 2 y Shadow of the Colossus ayudaron a construir una oferta difícil de igualar.

La amplitud de géneros y experiencias terminó convirtiéndose en una de sus principales fortalezas.

Super Mario 64 y San Andreas representan dos épocas doradas de la industria gamer. Imagen generada por la IA

¿Cuál es la mejor consola?

La respuesta depende en gran medida del tipo de jugador. La Nintendo 64 sigue siendo una referencia para quienes valoran las experiencias multijugador locales, la simplicidad y el encanto de los clásicos de Nintendo. Sus títulos continúan siendo divertidos incluso décadas después de su lanzamiento.

Sin embargo, si el análisis se realiza desde una perspectiva más amplia, la PlayStation 2 tiene argumentos difíciles de discutir. Fue más potente, tuvo una vida comercial más extensa, ofreció funciones multimedia, incorporó uno de los controles más influyentes de la historia con el DualShock 2 y contó con una biblioteca de juegos incomparable.

La Nintendo 64 es una consola legendaria que definió una generación. Pero si se consideran tecnología, catálogo, innovación y legado, la PlayStation 2 continúa siendo para muchos la reina indiscutida de los videojuegos.