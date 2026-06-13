Mundial 2026: Samsung lanzó su Smart TV de 65 pulgadas con 44% de descuento en Mercado Libre

Aprovechá el Mundial 2026 con la Smart TV Samsung de 65” en 4K, ahora con 44% de descuento y todo listo para disfrutar los partidos.

Con la emoción del Mundial 2026 en pleno auge, Samsung se sumó a la fiebre futbolera con una oferta que promete revolucionar las salas de los fanáticos: su Smart TV QN65Q6FAAG de 65 pulgadas está disponible en Mercado Libre con un impresionante descuento del 44%, ideal para disfrutar de los partidos de la selección argentina en todo su esplendor.

ChatGPT Image 1 jun 2026, 03_46_57 p.m. Este Samsung se convirtió en un televisor ideal para quienes buscan calidad, funcionalidad y entretenimiento. Imagen generada con IA Un Samsung con diseño y experiencia de primer nivel Este Samsung QN65Q6FAAG combina un diseño moderno y elegante con funciones avanzadas pensadas para el entretenimiento del hogar. Sus 65 pulgadas la convierten en una pieza central que transforma cualquier ambiente, mientras que sus líneas finas y sofisticadas se adaptan con facilidad a distintos estilos de decoración.

El sistema operativo Tizen, propio de Samsung, asegura una navegación fluida e intuitiva desde el primer encendido. Desde el acceso a plataformas de streaming hasta la personalización de aplicaciones, la experiencia de uso resulta rápida y sencilla, lo que la convierte en una opción atractiva tanto para usuarios novatos como para aquellos que buscan un televisor potente y versátil.

ChatGPT Image 23 abr 2026, 03_43_46 p.m. Sistema operativo Tizen permite navegación fluida e intuitiva, ideal para streaming, juegos y contenido multimedia. Imagen generada por la IA Conectividad para todos los dispositivos La versatilidad es otra de las fortalezas de este modelo. El QN65Q6FAAG cuenta con múltiples puertos HDMI, perfectos para conectar consolas, reproductores y otros dispositivos externos, mientras que los puertos USB permiten reproducir contenido multimedia sin complicaciones.

Además, la conectividad Bluetooth amplía aún más las posibilidades, facilitando la conexión de auriculares, barras de sonido u otros accesorios de manera inalámbrica. Esta flexibilidad convierte al televisor en un centro de entretenimiento completo, capaz de satisfacer tanto a los amantes del cine y las series como a los gamers o a quienes disfrutan de los eventos deportivos en alta definición.