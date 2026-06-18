Malas noticias para PlayStation Plus: en total 12 juegos abandonarán el servicio en julio

La rotación de juegos es una de las características que define a los servicios de suscripción modernos. Así como cada mes llegan nuevas propuestas para ampliar el catálogo, también hay títulos que deben despedirse para dejar espacio a futuras incorporaciones. En ese contexto, Sony confirmó cuáles serán los videojuegos que abandonarán PlayStation Plus Extra y PlayStation Plus Premium (Deluxe) durante julio de 2026.

La lista incluye un total de 12 títulos y, aunque esta vez no aparecen grandes superproducciones de primer nivel, sí se marchan varias experiencias muy valoradas por la comunidad, especialmente dentro de los géneros roguelike, estrategia, terror y acción.

Entre todas las bajas, la más significativa probablemente sea la de Risk of Rain 2 . El exitoso roguelike de acción desarrollado por Hopoo Games logró convertirse en uno de los favoritos de los jugadores gracias a su frenético ritmo de combate, la enorme variedad de objetos y su alto nivel de rejugabilidad.

El título permite jugar tanto en solitario como en modo cooperativo para hasta cuatro participantes, una característica que ayudó a consolidar una comunidad muy activa desde su lanzamiento. Su prestigio también queda reflejado en las valoraciones obtenidas: cuenta con una puntuación de 85 en Metacritic y acumula cientos de miles de reseñas positivas en Steam.

Otra salida que no pasará desapercibida es la de Tropico 6. La última entrega de la popular saga de gestión y construcción de ciudades ofrece a los jugadores la posibilidad de convertirse en "El Presidente" de una nación tropical, administrando recursos, economía y relaciones diplomáticas mientras intentan mantener el control político del país.

Zombies, waifus y propuestas de nicho en PlayStation Plus

La lista de despedidas también incluye algunos títulos menos conocidos, pero con propuestas muy particulares. Uno de ellos es Onee Chanbara Origin, un videojuego de acción hack and slash protagonizado por cazadoras de zombies que se convirtió en una experiencia de culto para muchos usuarios.

El juego desarrollado por Tamsoft destaca por su estilo visual inspirado en el anime y por contar con un elenco de personajes que encajan perfectamente dentro del concepto de "waifus", un elemento que le permitió construir una identidad propia dentro del catálogo de PlayStation Plus.

Por otro lado, los aficionados al terror psicológico perderán acceso a Get Even, mientras que los jugadores que disfrutan de experiencias independientes también verán partir títulos como Roki, Cursed to Golf y Clash: Artifacts of Chaos.

Los 12 juegos que dejarán PlayStation Plus

Los videojuegos que abandonarán el catálogo a mediados de julio son:

Bomber Crew;

Clash: Artifacts of Chaos;

Cursed to Golf;

Get Even;

Hundred Days: Winemaking Simulator;

Infinite Minigolf;

Onee Chanbara Origin;

Risk of Rain 2;

Roki;

Source of Madness;

Space Crew: Legendary Edition;

Tropico 6.

Como ocurre con todos los juegos incluidos en PlayStation Plus Extra y Premium, una vez que abandonen el catálogo dejarán de estar disponibles para los suscriptores, incluso si permanecen instalados en la consola.

La buena noticia es que junio también trajo importantes incorporaciones al servicio de Sony. Entre ellas sobresale Final Fantasy XVI, acompañado por otros lanzamientos destacados como Black Desert, Life is Strange: Double Exposure y Sonic X Shadow Generations. Sin embargo, quienes tengan pendiente alguno de los juegos que se marchan en julio harían bien en aprovechar las próximas semanas para disfrutarlos antes de que desaparezcan definitivamente de la biblioteca.