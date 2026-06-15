PlayStation 6: cuándo llegará la nueva consola de Sony y qué novedades revelan las filtraciones

Aunque Sony todavía no anunció oficialmente la PlayStation 6 , cada vez son más los indicios que permiten anticipar cómo será la próxima generación de consolas . Con la PlayStation 5 transitando la segunda mitad de su ciclo de vida , la atención de millones de jugadores ya comienza a centrarse en el futuro de la marca.

Documentos de la industria, declaraciones de ejecutivos y diversas filtraciones coinciden en un punto clave: Sony ya trabaja activamente en su próxima consola . Si bien todavía existen muchas incógnitas, la información disponible permite trazar un panorama bastante claro sobre la posible fecha de lanzamiento y las tecnologías que impulsarán a la futura PlayStation 6 .

La pregunta que más se repite entre los fanáticos es cuándo llegará la nueva consola. Aunque Sony mantiene absoluto hermetismo sobre el proyecto, las estimaciones más sólidas apuntan a una ventana de lanzamiento entre finales de 2027 y principios de 2028.

En la PlayStation 6, la inteligencia artificial promete mejorar gráficos, rendimiento y calidad visual en tiempo real.

La principal referencia es el historial de la compañía. La PlayStation 4 debutó en noviembre de 2013, mientras que la PlayStation 5 llegó en noviembre de 2020. Entre ambas generaciones transcurrieron siete años, un período que coincide con el ciclo habitual de renovación de hardware en la industria.

A esto se suman documentos surgidos durante el proceso regulatorio de la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft, donde se sugería que la próxima generación de consolas no aparecería antes de 2028. Diversas fuentes vinculadas al sector tecnológico también afirman que la producción masiva del procesador de PS6 comenzaría durante 2027, lo que encajaría con un lanzamiento durante la campaña navideña de ese mismo año o a comienzos de 2028.

Por ahora, ninguna de estas fechas fue confirmada oficialmente, pero prácticamente todas las filtraciones relevantes coinciden en la misma ventana temporal.

ps6 Sony volvería a apostar por AMD para potenciar el rendimiento de su próxima consola. Imagen generada por la IA

Un salto tecnológico impulsado por AMD

En materia de hardware, las expectativas son elevadas. La propia AMD confirmó que continúa trabajando junto a Sony en la próxima generación de PlayStation, por lo que la alianza tecnológica entre ambas compañías seguirá vigente.

Las filtraciones apuntan a una combinación de procesadores AMD Zen 6 y una arquitectura gráfica basada en RDNA 5 o alguna variante personalizada desarrollada específicamente para Sony. Este salto permitiría una mejora sustancial tanto en rendimiento como en eficiencia energética.

Otro de los avances más importantes sería la incorporación de memoria GDDR7, una tecnología considerablemente más rápida que la utilizada por las consolas actuales. Gracias a este mayor ancho de banda, la consola podría gestionar gráficos más complejos, texturas de mayor calidad y sistemas de inteligencia artificial mucho más avanzados.

Los informes más optimistas incluso hablan de un rendimiento gráfico que podría triplicar al de la PlayStation 5 original, especialmente en juegos con resolución 4K y tecnologías avanzadas de iluminación y trazado de rayos.

ps6 La compatibilidad con juegos de PS4 y PS5 sería una prioridad para Sony. Imagen generada con IA

Inteligencia artificial y compatibilidad como pilares

La inteligencia artificial aparece como uno de los elementos clave de la futura generación. Mark Cerny, arquitecto principal de PlayStation, ya adelantó que Sony trabaja en tecnologías destinadas a mejorar el reescalado de imagen, la generación de fotogramas y la optimización del rendimiento mediante IA.

Esto permitiría obtener gráficos más detallados y fluidos sin exigir tanto al hardware, una tendencia que ya se observa en PC y en la actual PS5 Pro.

Por otra parte, todo indica que la compatibilidad con juegos de PlayStation 4 y PlayStation 5 seguirá siendo una prioridad. Al compartir una arquitectura similar, la transición entre generaciones sería mucho más sencilla para los usuarios y para los desarrolladores.

Lo que sigue siendo un misterio es el diseño final de la consola. Hasta ahora solo circulan conceptos creados por artistas y diseñadores, mientras que Sony mantiene en secreto el aspecto de su próximo gran lanzamiento. Sin embargo, si las previsiones actuales se cumplen, la PlayStation 6 podría convertirse en la mayor evolución tecnológica de la marca desde la llegada de la PS5.