Ahora podés descargar GTA 5 gratis en PlayStation 5, Xbox y PC, pero solo si cumplís este requisito

A más de una década de su lanzamiento, Grand Theft Auto 5 ( GTA 5 ) sigue demostrando por qué es uno de los videojuegos más exitosos de todos los tiempos. Mientras la expectativa por la llegada de Grand Theft Auto 6 (GTA 6) continúa creciendo, Rockstar Games sorprendió a la comunidad de PlayStation 5 y PC con una noticia que pocos esperaban: GTA 5 ya forma parte del catálogo de GTA+, el servicio de suscripción de la compañía.

La novedad permite que los usuarios con una membresía activa puedan descargar y jugar la experiencia completa sin necesidad de comprar el título por separado. Se trata de una oportunidad especialmente atractiva para quienes todavía no habían probado la historia protagonizada por Michael, Trevor y Franklin, considerada una de las campañas más influyentes de la industria moderna.

Desde su lanzamiento en 2022, GTA+ nació como un programa destinado principalmente a ofrecer beneficios exclusivos para los jugadores de GTA Online. Sin embargo, Rockstar Games fue ampliando progresivamente la propuesta y convirtió el servicio en una plataforma con acceso a varios de sus títulos más importantes.

La membresía de GTA 5 incluye acceso a Los Santos y la historia de Michael, Trevor y Franklin.

Ahora, la gran incorporación es Grand Theft Auto 5. Los suscriptores ya pueden descargar el juego completo en PlayStation 5, Xbox Series X/S y PC sin realizar pagos adicionales más allá de la cuota mensual del servicio.

La suscripción tiene un valor de 7,99 dólares al mes y se presenta como una de las formas más económicas de acceder al popular título de mundo abierto. Para quienes nunca exploraron la ciudad de Los Santos, la propuesta resulta especialmente interesante, ya que permite disfrutar la campaña completa sin tener que adquirir una copia individual.

En el caso de PC, además, los usuarios reciben acceso a la versión Enhanced, una edición que incorpora mejoras gráficas, compatibilidad con ray tracing, optimización de rendimiento y otros ajustes técnicos que modernizan la experiencia visual.

Embed - Gta 5

Mucho más que un solo juego

La llegada de GTA 5 no es el único atractivo de GTA+. El catálogo incluye otros títulos icónicos desarrollados por Rockstar Games que pueden descargarse sin costo adicional mientras la suscripción permanezca activa.

Entre ellos aparecen Red Dead Redemption, Bully, L.A. Noire y Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition, que reúne las versiones remasterizadas de GTA III, Vice City y San Andreas.

Además, quienes juegan regularmente a GTA Online continúan recibiendo beneficios exclusivos dentro del modo multijugador. Entre las ventajas disponibles se encuentran recompensas mensuales, vehículos especiales, acceso a contenidos exclusivos y bonificaciones que facilitan la progresión dentro del juego.

gta6c La llegada de GTA 5 refuerza la expectativa mientras avanza el desarrollo de GTA 6. Rockstar Games

Un movimiento estratégico antes de GTA 6

La incorporación de Grand Theft Auto 5 al catálogo de GTA+ llega en un momento clave para Rockstar Games. Con Grand Theft Auto 6 previsto para finales de 2026, la compañía busca mantener activa a su enorme comunidad de jugadores mientras crece la expectativa por el lanzamiento más esperado de la década.

Por ahora, Rockstar Games no confirmó si GTA 5 permanecerá de forma permanente dentro del servicio o si se trata de una incorporación temporal. Lo cierto es que la noticia representa una excelente oportunidad para descubrir —o revisitar— una de las obras más importantes de la historia de los videojuegos, justo cuando el universo de Grand Theft Auto se prepara para abrir una nueva etapa.