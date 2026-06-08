¿Cuánto costará GTA 6? Strauss Zelnick dio pistas del precio y sobre su lanzamiento

El CEO de Rockstar adelantó que GTA 6 mantendrá un precio similar al de otros grandes lanzamientos y habló sobre posibles accesos anticipados y DLCs.

Estamos a tan solo unos meses del estreno mundial de Grand Theft Auto 6, (GTA 6) uno de los videojuegos más esperados por la comunidad en los últimos años. Entre las preguntas que más rondan a los fanáticos, el precio del juego se ha convertido en un tema central. Strauss Zelnick, CEO de Rockstar, dio algunas pistas en una reciente entrevista con The Game Business que nos permiten hacernos una idea de lo que podría costar GTA 6.

ChatGPT Image 10 abr 2026, 03_45_33 p.m. El esperado GTA 6 mantendría un precio alineado con los grandes lanzamientos actuales del mercado. Imagen generada por la IA Precio en la línea de los grandes lanzamientos Según Zelnick, el título mantendrá un precio similar al de otros lanzamientos de gran calibre en la industria actual. Considerando la polémica que generó Mario Kart World al intentar imponer un precio de 90 dólares, y viendo que otras desarrolladoras no siguieron ese camino, Rockstar parece apuntar a un rango más moderado.

Se estima que GTA 6 podría costar entre 80 y 90 dólares, siendo lo más probable que se acerque al extremo superior. Esta estrategia tiene sentido si se tiene en cuenta que la compañía aspira a vender millones de copias en sus primeros días y mantener su posición como referente en juegos de mundo abierto.

A pesar de esto, aún no se puede hablar de cifras definitivas. El mercado digital ofrece múltiples opciones: podrían incluirse accesos anticipados (early access) para quienes paguen un extra o lanzarse con DLC variados, como es habitual en entregas de este tamaño. Por ahora, los jugadores pueden respirar tranquilos: por el momento, Rockstar evita la barrera de los 100 dólares que se ha visto en algunos títulos recientes.

GTA 6 - Portada Rockstar analiza contenidos adicionales y accesos anticipados para ampliar la experiencia de GTA 6. Imagen generada con IA