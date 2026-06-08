¿Cuánto costará GTA 6? Strauss Zelnick dio pistas del precio y sobre su lanzamiento
El CEO de Rockstar adelantó que GTA 6 mantendrá un precio similar al de otros grandes lanzamientos y habló sobre posibles accesos anticipados y DLCs.
Estamos a tan solo unos meses del estreno mundial de Grand Theft Auto 6, (GTA 6) uno de los videojuegos más esperados por la comunidad en los últimos años. Entre las preguntas que más rondan a los fanáticos, el precio del juego se ha convertido en un tema central. Strauss Zelnick, CEO de Rockstar, dio algunas pistas en una reciente entrevista con The Game Business que nos permiten hacernos una idea de lo que podría costar GTA 6.
Precio en la línea de los grandes lanzamientos
Según Zelnick, el título mantendrá un precio similar al de otros lanzamientos de gran calibre en la industria actual. Considerando la polémica que generó Mario Kart World al intentar imponer un precio de 90 dólares, y viendo que otras desarrolladoras no siguieron ese camino, Rockstar parece apuntar a un rango más moderado.
Se estima que GTA 6 podría costar entre 80 y 90 dólares, siendo lo más probable que se acerque al extremo superior. Esta estrategia tiene sentido si se tiene en cuenta que la compañía aspira a vender millones de copias en sus primeros días y mantener su posición como referente en juegos de mundo abierto.
A pesar de esto, aún no se puede hablar de cifras definitivas. El mercado digital ofrece múltiples opciones: podrían incluirse accesos anticipados (early access) para quienes paguen un extra o lanzarse con DLC variados, como es habitual en entregas de este tamaño. Por ahora, los jugadores pueden respirar tranquilos: por el momento, Rockstar evita la barrera de los 100 dólares que se ha visto en algunos títulos recientes.
Contenido extra y posibilidades de port
Otro tema que preocupa a la comunidad es la inclusión de publicidad dentro del juego. Según declaraciones recientes, Rockstar aún no confirma si aparecerán marcas reales en GTA 6, lo que abre el debate sobre la experiencia inmersiva frente a los beneficios comerciales.
Además, los fans de Nintendo siguen cruzando los dedos por un posible port para Nintendo Switch 2. Aunque Zelnick no dio detalles concretos, la compañía no ha descartado versiones futuras para consolas adicionales, lo que genera expectativas entre los jugadores que buscan disfrutar de GTA 6 en distintas plataformas.
Lo que viene: expectativas y estrategias de Rockstar
GTA 6 promete mantener la fórmula que hizo famosa a la saga: mundo abierto, narrativa intensa y libertad total de acción. Con el precio en línea con los grandes lanzamientos y la posibilidad de contenido adicional, Rockstar se asegura de atraer tanto a jugadores nuevos como a los veteranos de la franquicia.
Mientras tanto, la comunidad se mantiene alerta ante cada nueva declaración de Zelnick y los rumores sobre características especiales, DLC y posibles ports. El entusiasmo es palpable, y la expectativa por el lanzamiento mundial crece día a día.
En definitiva, aunque aún faltan confirmaciones oficiales, todo apunta a que GTA 6 ofrecerá una experiencia de alta calidad, con un precio competitivo y estrategias pensadas para maximizar la llegada a millones de jugadores, manteniendo a Rockstar en la cima de la industria del videojuego mundial.