GTA 6 Ultimate Edition vs. edición estándar: ¿vale la pena pagar 20 dólares de más?

GTA 6 será uno de los lanzamientos más importantes de la historia de los videojuegos, pero antes incluso de recorrer las calles de Leonida, muchos jugadores tendrán que tomar una decisión: comprar la edición estándar o invertir un poco más en la Ultimate Edition .

Rockstar repite una estrategia habitual en los grandes lanzamientos. La edición estándar ofrece el juego completo, mientras que la Ultimate Edition agrega una serie de contenidos exclusivos centrados en la personalización, nuevos vehículos, armas y ubicaciones adicionales para Jason y Lucia. La diferencia de precio es de 20 dólares, ya que la edición estándar cuesta 79,99 dólares y la Ultimate asciende a 99,99 dólares. La pregunta es inevitable: ¿realmente merece la pena pagar ese extra?

El principal atractivo de la Ultimate Edition está en la cantidad de contenido adicional disponible desde el primer día. Los jugadores recibirán una colección de vehículos exclusivos, entre ellos el deportivo Grotti Cheetah, la motocicleta Dinka Enduro, el Crest Kayak, la lancha Shitzu Squalo y el Vapid Dominator Buggy, ampliando las opciones para desplazarse por Leonida.

La historia principal de GTA 6 será exactamente la misma en la edición estándar y Ultimate.

También incorpora armas exclusivas, como los revólveres Hawk & Little Morgan y versiones personalizadas de las pistolas de los protagonistas.

Sin embargo, donde más se nota la diferencia es en las opciones de personalización. La Ultimate Edition desbloquea nuevos atuendos, peinados, tatuajes, maquillaje, diseños de uñas, vello facial y una mayor variedad de ropa urbana. A esto se suma un completo sistema de modificaciones para vehículos mediante talleres exclusivos como Rideout Customs, One-Eyed Willie's y Toques Retro.

Además, Rockstar añade varias localizaciones inéditas, entre ellas Paradise Garage, Sara's Unisex Salon, Electric Fang Tattoo, PTT Youngin$ Compound y Stock 305, junto con actividades como la restauración de coches clásicos y contenido cosmético inspirado en Macca the Alligator.

La diferencia entre ambas versiones es de 20 dólares: US$79,99 frente a US$99,99. Rockstar Games

Lo que no cambia respecto a la edición estándar

Antes de decidir la compra conviene tener claro un detalle fundamental: la Ultimate Edition no incluye una campaña diferente.

Toda la historia principal estará disponible exactamente igual en ambas versiones. Tampoco habrá misiones exclusivas, capítulos adicionales ni expansiones narrativas que modifiquen la experiencia central del juego.

En otras palabras, quien compre la edición estándar podrá disfrutar de GTA 6 de principio a fin sin perderse ningún contenido relacionado con la historia de Jason y Lucia.

La diferencia está únicamente en la cantidad de objetos, vehículos y posibilidades de personalización disponibles desde el inicio.

La Ultimate Edition está pensada para quienes buscan aprovechar al máximo todo el contenido adicional. Imagen generda por la IA

Entonces, ¿cuál conviene comprar?

La respuesta depende del tipo de jugador. Si sos de quienes dedican cientos de horas a un mundo abierto, exploran cada rincón del mapa, coleccionan vehículos y disfrutan personalizando hasta el último detalle de sus personajes, la Ultimate Edition puede justificar esos 20 dólares adicionales. Los extras no cambian la campaña, pero sí enriquecen la experiencia para quienes buscan aprovechar absolutamente todo lo que ofrece Leonida.

En cambio, si tu objetivo principal es completar la historia, realizar algunas actividades secundarias y disfrutar del nuevo GTA sin profundizar demasiado en la personalización, la edición estándar aparece como la opción más inteligente. Por 79.99 dólares ofrece exactamente la misma aventura principal y evita gastar dinero en contenidos que, si bien resultan atractivos, no modifican la esencia del juego.

Por eso, para la mayoría de los jugadores, la recomendación es clara: la edición estándar ofrece la mejor relación entre precio y contenido. La Ultimate Edition está pensada para los fanáticos más dedicados, pero quienes solo quieran disfrutar de la historia de GTA 6 probablemente no encuentren motivos suficientes para pagar esos 20 dólares de diferencia.