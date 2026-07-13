GTA Online se actualiza: todas las novedades del Golpe al Centro Kortz y los nuevos vehículos

Rockstar Games vuelve a ampliar el universo de GTA Online con una actualización que pone el foco en los grandes golpes. Bajo el nombre de Golpe al Centro Kortz , el nuevo contenido propone una misión centrada en el robo de obras de arte de alto valor, incorpora mecánicas inéditas, vehículos exclusivos y recompensas especiales para los jugadores más activos. Se trata de la actualización 1.73, considerada una de las más importantes antes de la llegada de Grand Theft Auto 6 .

Disponible desde el 14 de julio para PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC, PlayStation 4 y Xbox One, la expansión busca renovar la experiencia cooperativa con un atraco que puede completarse en solitario o junto a otros tres jugadores.

La acción se desarrolla en el Centro Kortz, uno de los edificios culturales más emblemáticos de Los Santos. Allí, los jugadores deberán colaborar con Mr. Faber y su contacto Raf De Angelis para organizar el robo de pinturas de gran valor económico.

Rockstar refuerza GTA Online con una de sus mayores actualizaciones antes del esperado lanzamiento de Grand Theft Auto 6.

Sin embargo, el golpe comienza mucho antes del ingreso al museo. Antes de la misión final será necesario recorrer la galería, fotografiar las obras, identificar rutas de acceso y salida, además de localizar objetivos secundarios sin despertar sospechas. El sigilo adquiere un papel fundamental, ya que cualquier testigo o cámara activa reducirá el valor de las piezas en el mercado negro.

Para acceder al contenido será obligatorio poseer una Mansión y adquirir la nueva ampliación Estudio de Arte, que funcionará como base de operaciones. Desde allí, un falsificador elaborará réplicas de las pinturas originales para intercambiarlas durante el atraco, mientras el jugador prepara el equipamiento necesario para la misión.

Uno de los aspectos más interesantes de esta actualización es que, una vez completado el golpe, cada jugador deberá tomar una decisión: vender inmediatamente las obras robadas para obtener la mayor cantidad de GTA$, o conservar algunas de ellas para exhibirlas como trofeos permanentes dentro de su Mansión. Además, cada semana aparecerán tres nuevas pinturas para robar, lo que aumenta la rejugabilidad del contenido.

La actualización 1.73 añade vehículos inéditos, recompensas exclusivas y contenido pensado para jugar en solitario o en equipo. Rockstar Games

Vehículos inéditos y recompensas especiales

La actualización también incorpora nuevos vehículos, encabezados por el Grotti Veleno GT, un superdeportivo que los miembros de GTA+ podrán reclamar gratuitamente desde el 14 de julio en el showroom de The Vinewood Car Club. El resto de los jugadores tendrá acceso al vehículo una semana después, a partir del 21 de julio.

Junto a este modelo llegarán nuevos automóviles compatibles con las mejoras de Drift y Hao's Special Works, mientras que Rockstar Games confirmó que las herramientas del Mission Creator recibirán nuevas funciones en futuras actualizaciones.

En paralelo, el estudio mantiene vigente hasta el 13 de julio el programa de recompensas Fine Art Collector. Quienes inicien sesión antes de esa fecha recibirán GTA$500.000 y una Benefactor Turreted Limo gratuita. Además, completar cualquier golpe otorgará otro GTA$1.000.000 y el atuendo exclusivo de la NOOSE.

Los propietarios de una Mansión accederán a beneficios adicionales, entre ellos un descuento de GTA$1.000.000 para adquirir el Estudio de Arte, un helicóptero Annihilator Stealth, una escultura decorativa del Centro Kortz y la posibilidad de obtener una pintura de alto valor exclusiva.

Los jugadores podrán vender las obras robadas o exhibirlas como trofeos permanentes en su Mansión. Rockstar Games

Con un atraco que combina planificación, exploración y libertad para elegir el destino del botín, Rockstar Games apuesta por ofrecer una de las experiencias más completas que recibió GTA Online en los últimos meses, manteniendo vivo el interés de la comunidad mientras continúa la cuenta regresiva para el esperado lanzamiento de Grand Theft Auto 6.