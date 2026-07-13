Cuál es el mejor FPS de todos los tiempos: Doom Eternal vs Halo: The Master Chief Collection

Los shooters o juegos de disparos en primera persona ( FPS ) evolucionaron de distintas maneras durante las últimas décadas. Mientras algunos priorizan la velocidad y la adrenalina, otros apuestan por la estrategia, la narrativa y el trabajo en equipo. Dos de los máximos exponentes de estas filosofías son Doom Eternal y Halo: The Master Chief Collection , títulos que ofrecen propuestas muy diferentes, pero que compiten por un lugar entre los mejores FPS de todos los tiempos .

La comparación no es sencilla. Ambos sobresalen dentro del género, aunque apuntan a públicos distintos. La clave está en saber qué tipo de experiencia busca el jugador antes de elegir.

Si el objetivo es vivir una experiencia intensa desde el primer minuto, Doom Eternal tiene pocos rivales. El juego de id Software lleva la acción a un nivel vertiginoso, obligando al jugador a mantenerse en movimiento de forma permanente mientras elimina hordas de demonios.

Doom Eternal apuesta por combates frenéticos y un ritmo que exige reflejos constantes en cada enfrentamiento.

Su sistema de combate es uno de los más elogiados de los últimos años. No alcanza con disparar: es necesario administrar constantemente los recursos. La motosierra permite recuperar munición, el lanzallamas genera armadura y las ejecuciones cuerpo a cuerpo otorgan salud. Todo ocurre mientras el jugador salta entre plataformas, esquiva proyectiles y aprovecha la verticalidad de los escenarios.

La campaña para un jugador ofrece un desafío elevado y recompensa a quienes dominan sus mecánicas. Además, incluye los dos contenidos adicionales de la historia, The Ancient Gods Parte 1 y Parte 2, que amplían considerablemente la experiencia.

Su mayor fortaleza es, precisamente, el combate. Sin embargo, quienes prefieran una historia extensa o una experiencia multijugador tradicional pueden encontrar sus opciones algo más limitadas.

Halo: The Master Chief Collection reúne seis campañas y uno de los multijugadores más influyentes del género. Halo

Halo: The Master Chief Collection, un clásico que sigue vigente

La propuesta de Halo: The Master Chief Collection es completamente distinta. En lugar de enfocarse en una única aventura, reúne las campañas completas de Halo: Combat Evolved, Halo 2, Halo 3, Halo 3: ODST, Halo: Reach y Halo 4, conformando una de las recopilaciones más completas que existen dentro del género.

El ritmo es mucho más táctico que en Doom Eternal. La gestión del escudo, la elección del arma adecuada según cada enemigo y el uso de vehículos forman parte de una experiencia donde la estrategia tiene tanto peso como la puntería.

Otro de sus grandes diferenciales es el componente narrativo. La saga del Jefe Maestro construye una historia de ciencia ficción que se desarrolla a lo largo de seis campañas, ofreciendo decenas de horas de contenido para quienes disfrutan las aventuras para un jugador.

A eso se suma uno de los multijugadores más influyentes de la historia de las consolas. Sus modos competitivos siguen siendo un referente dentro de los shooters y representan un enorme valor agregado para quienes buscan jugar durante meses.

¿Cuál es el mejor?

Si la comparación se centra exclusivamente en la intensidad del combate, Doom Eternal probablemente sea el ganador. Su ritmo, sus mecánicas y su diseño convierten cada enfrentamiento en una prueba constante de habilidad.

Sin embargo, si el análisis contempla la cantidad de contenido, la variedad de campañas, la riqueza de su universo y un multijugador histórico, Halo: The Master Chief Collection ofrece una propuesta mucho más completa.

En definitiva, no existe un único vencedor. Doom Eternal es la mejor opción para quienes buscan adrenalina, reflejos y acción ininterrumpida. Halo: The Master Chief Collection, en cambio, resulta más recomendable para quienes valoran una gran historia, campañas memorables y uno de los multijugadores más importantes de la historia de los FPS.

La decisión final queda abierta: ¿preferís la velocidad brutal de Doom Eternal o la épica espacial y la profundidad de Halo?