La espera por GTA 6 en PC podría ser mucho más corta: qué dice la nueva filtración

Después de años de expectativa, Grand Theft Auto 6 ( GTA 6 ) finalmente empezó a tomar forma concreta ante el público con dos adelantos oficiales que dejaron ver a sus protagonistas, Jason y Lucia, además de una nueva versión de Vice City. El juego ya tiene confirmado su estreno en consolas para el 19 de noviembre de 2026, con lanzamiento en PlayStation 5 y Xbox Series X|S, pero la gran incógnita sigue siendo su llegada a PC .

Ese silencio de Rockstar Games alimentó todo tipo de especulaciones en la comunidad, especialmente entre quienes esperan jugarlo en Steam o Epic Games Store. En ese contexto apareció una nueva filtración que volvió a agitar el panorama: según el creador de contenido DetectiveSeeds, la versión para computadoras ya tendría una ventana de estreno estimada y podría debutar mucho antes de lo que muchos fans imaginaban.

De acuerdo con lo que publicó el influencer en redes sociales, se contactó por LinkedIn con más de 90 empleados de Rockstar Games para conseguir información sobre el desarrollo del esperado título. Siempre según su versión, apenas tres extrabajadores respondieron, pero esos testimonios habrían coincidido en un punto clave: el objetivo interno sería lanzar GTA 6 en PC en febrero de 2027 , apenas tres meses después del estreno en consolas.

De confirmarse, sería una estrategia poco habitual para Rockstar. Históricamente, la compañía ha manejado lapsos mucho más amplios entre el lanzamiento en consolas y su posterior desembarco en ordenadores. GTA V, por ejemplo, llegó a PC en abril de 2015, más de un año después de su debut original. Algo similar ocurrió con Red Dead Redemption 2, que también tardó alrededor de doce meses en dar el salto a Steam y Epic Games Store.

Esa comparación vuelve especialmente llamativa esta nueva versión de los hechos. Un margen de apenas tres meses convertiría a GTA 6 en el port para PC más rápido dentro de la historia reciente de Rockstar . Además, la filtración encaja con otro detalle mencionado por DetectiveSeeds: Take-Two y Rockstar buscarían que el juego para computadoras salga dentro del actual año fiscal, que cerraría el 31 de marzo de 2027.

Claro que hay un punto central que obliga a tomar todo con cautela: el filtrador no mostró pruebas concretas que respalden sus dichos. Hasta ahora, no existe una confirmación oficial ni por parte de Rockstar ni de Take-Two.

GTA 6-Nintendo Switch 2 - Interna 1 Aunque entusiasma a los fans de PC, la supuesta fecha de lanzamiento sigue sin confirmación oficial. Imagen generada con IA

Entre la ilusión y la prudencia

La información, por ahora, se mueve en el terreno de los rumores, y con GTA 6 eso nunca es un detalle menor. El juego ya sufrió retrasos en su calendario: primero estaba previsto para una etapa anterior, luego pasó a mayo de 2026 y finalmente terminó fijado para noviembre. Por eso, aunque Strauss Zelnick se mostró confiado en que no habrá más cambios, la experiencia reciente obliga a moderar las expectativas.

Aun así, la posibilidad de que la versión para PC llegue en febrero de 2027 resulta creíble desde una lógica comercial y técnica. Rockstar podría utilizar esos meses extra para pulir el rendimiento, optimizar el port y garantizar una experiencia sólida desde el primer día. Más todavía si se tiene en cuenta que también circulan versiones sobre un futuro GTA Online renovado y una apuesta fuerte por contenidos generados por usuarios.

Por ahora, lo único seguro es que el nuevo Grand Theft Auto está cada vez más cerca y que la conversación alrededor de su versión para PC recién empieza. Si esta filtración acierta, la espera de los jugadores de computadora sería mucho más corta de lo previsto. Pero hasta que Rockstar hable, conviene mantener la emoción bajo control.