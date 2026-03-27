Mercado Libre pone la PlayStation 5 Slim a precio promocional y calienta la previa de GTA 6
Mercado Libre ofrece la PlayStation 5 Slim Digital por debajo del millón de pesos, una chance ideal para prepararse para uno de los lanzamientos más esperados.
La expectativa por GTA 6 ya empezó a mover el mercado gamer y, en ese contexto, Mercado Libre lanzó una oferta que busca tentar a quienes ya están pensando en dar el salto a la nueva generación o aprovechar al máximo uno de los lanzamientos más esperados de los últimos años. En ese escenario, la PlayStation 5 Slim Digital aparece como una de las opciones más atractivas del momento, sobre todo para quienes buscan entrar al ecosistema de nueva generación con un equipo potente, moderno y con un diseño más práctico.
La versión Slim de PlayStation fue pensada como una evolución del modelo original. Mantiene la misma capacidad técnica, pero con una estructura mucho más compacta y liviana. Con un volumen un 30% menor y un peso de apenas 2,6 kilos, esta consola se adapta mejor a distintos espacios del hogar y suma un perfil más estilizado, con líneas renovadas y un acabado que combina sectores mate y brillantes. Sus medidas, de 358 × 80 × 216 mm, refuerzan justamente esa idea de una máquina más cómoda y fácil de integrar en cualquier setup.
PLayStation 5 Slim: potencia de nueva generación en formato compacto
Más allá del rediseño, la PlayStation 5 Slim Digital conserva el rendimiento que convirtió a la consola de Sony en una referencia del gaming actual. Está equipada con una GPU de 10.3 TFLOPS, 16 GB de memoria RAM GDDR6 y un procesador AMD Ryzen Zen 2, una combinación que le permite mover títulos exigentes sin resignar fluidez ni calidad visual. Además, ofrece compatibilidad con juegos en 4K y hasta 120 Hz, una característica clave para quienes quieren sacar provecho de televisores y monitores de última generación.
Una consola pensada para el juego digital
Esta edición no incluye lector de discos, por lo que toda la biblioteca se gestiona de manera digital a través de la PlayStation Store. Para muchos usuarios, esto representa una ventaja: menos piezas, un formato más limpio y una experiencia alineada con el consumo actual de videojuegos. A eso se suma un detalle clave: su SSD de 1 TB, que no solo mejora la capacidad frente al modelo anterior, sino que también garantiza cargas ultrarrápidas y más espacio para instalar varios títulos al mismo tiempo.
De todos modos, Sony dejó abierta una alternativa para quienes quieran sumar compatibilidad con formato físico más adelante. La PlayStation 5 Slim permite incorporar de manera posterior un lector de discos Blu-ray Ultra HD extraíble, que se vende por separado. En conectividad, también muestra cambios: en el frente incorpora dos puertos USB-C, reemplazando el USB-A anterior, además de soporte para Wi-Fi y un soporte horizontal básico incluido.
El mejor precio para la PlayStation 5 Slim en Mercado Libre
Pensando en el futuro inmediato, esta consola se perfila como una opción muy sólida para quienes ya imaginan la llegada de GTA 6 y quieren estar listos desde ahora. Su diseño más liviano, el mayor almacenamiento interno y la potencia intacta la convierten en una alternativa muy competitiva dentro del mercado actual. En ese contexto, la oferta de Mercado Libre cobra todavía más fuerza: la PlayStation 5 Slim Digital se consigue por $989.999, con la posibilidad de pagarla en hasta 6 cuotas de $231.824.