Mercado Libre pone la PlayStation 5 Slim a precio promocional y calienta la previa de GTA 6

La expectativa por GTA 6 ya empezó a mover el mercado gamer y, en ese contexto, Mercado Libre lanzó una oferta que busca tentar a quienes ya están pensando en dar el salto a la nueva generación o aprovechar al máximo uno de los lanzamientos más esperados de los últimos años. En ese escenario, la PlayStation 5 Slim Digital aparece como una de las opciones más atractivas del momento, sobre todo para quienes buscan entrar al ecosistema de nueva generación con un equipo potente, moderno y con un diseño más práctico.

La versión Slim de PlayStation fue pensada como una evolución del modelo original. Mantiene la misma capacidad técnica, pero con una estructura mucho más compacta y liviana. Con un volumen un 30% menor y un peso de apenas 2,6 kilos, esta consola se adapta mejor a distintos espacios del hogar y suma un perfil más estilizado, con líneas renovadas y un acabado que combina sectores mate y brillantes. Sus medidas, de 358 × 80 × 216 mm, refuerzan justamente esa idea de una máquina más cómoda y fácil de integrar en cualquier setup.

Más allá del rediseño, la PlayStation 5 Slim Digital conserva el rendimiento que convirtió a la consola de Sony en una referencia del gaming actual . Está equipada con una GPU de 10.3 TFLOPS, 16 GB de memoria RAM GDDR6 y un procesador AMD Ryzen Zen 2, una combinación que le permite mover títulos exigentes sin resignar fluidez ni calidad visual. Además, ofrece compatibilidad con juegos en 4K y hasta 120 Hz, una característica clave para quienes quieren sacar provecho de televisores y monitores de última generación.

Otro de sus puntos fuertes está en la experiencia de juego. La consola de PlayStation incorpora tecnología háptica, gatillos adaptativos y audio 3D, recursos que elevan la inmersión y aportan una sensación más realista en cada partida. Lejos de ser un detalle menor, este tipo de funciones se vuelve especialmente importante en títulos de gran escala, donde la ambientación y la respuesta del mando tienen un peso decisivo.

Walmart-PlayStation 5 Slim - Interna 2 Más compacta, potente y digital: así se presenta la PlayStation 5 Slim en la previa de GTA 6. Shutterstock

Una consola pensada para el juego digital

Esta edición no incluye lector de discos, por lo que toda la biblioteca se gestiona de manera digital a través de la PlayStation Store. Para muchos usuarios, esto representa una ventaja: menos piezas, un formato más limpio y una experiencia alineada con el consumo actual de videojuegos. A eso se suma un detalle clave: su SSD de 1 TB, que no solo mejora la capacidad frente al modelo anterior, sino que también garantiza cargas ultrarrápidas y más espacio para instalar varios títulos al mismo tiempo.

De todos modos, Sony dejó abierta una alternativa para quienes quieran sumar compatibilidad con formato físico más adelante. La PlayStation 5 Slim permite incorporar de manera posterior un lector de discos Blu-ray Ultra HD extraíble, que se vende por separado. En conectividad, también muestra cambios: en el frente incorpora dos puertos USB-C, reemplazando el USB-A anterior, además de soporte para Wi-Fi y un soporte horizontal básico incluido.

El mejor precio para la PlayStation 5 Slim en Mercado Libre

Pensando en el futuro inmediato, esta consola se perfila como una opción muy sólida para quienes ya imaginan la llegada de GTA 6 y quieren estar listos desde ahora. Su diseño más liviano, el mayor almacenamiento interno y la potencia intacta la convierten en una alternativa muy competitiva dentro del mercado actual. En ese contexto, la oferta de Mercado Libre cobra todavía más fuerza: la PlayStation 5 Slim Digital se consigue por $989.999, con la posibilidad de pagarla en hasta 6 cuotas de $231.824.