Rockstar y un sueño: el fan de GTA 6 que jugó antes del estreno

Un fan de GTA 6 logró algo que parecía imposible. En medio de una lucha contra un cáncer terminal, recibió una respuesta directa de Rockstar Games . La historia cruzó fronteras y conmovió a la industria del videojuego . No se trata de marketing sino de un sueño cumplido.

La historia salió a la luz en diciembre. Anthony Armstrong, desarrollador de Ubisoft Toronto, decidió contar el caso en LinkedIn. Explicó que un familiar cercano había recibido un pronóstico duro. Según los médicos, le quedaban entre seis y doce meses de vida.

El pedido no fue impulsivo. Armstrong detalló la pasión de su familiar por la saga Grand Theft Auto. Señaló que el estreno de GTA 6 estaba previsto para noviembre de 2026. La fecha quedaba lejos frente al cuadro clínico. El deseo era simple: jugar antes de partir.

En el mensaje, Armstrong aclaró que su familiar vivía cerca del estudio de Rockstar en Oakville. También dejó en claro que entendía las reglas del sector. El fan estaba dispuesto a firmar un acuerdo de confidencialidad para respetar el secreto del proyecto.

La publicación empezó a circular entre desarrolladores y jugadores. El mensaje se replicó en redes sociales y foros. La comunidad reaccionó con apoyo y empatía. El caso llegó a oídos de personas vinculadas a Rockstar Games.

Con el paso de los días, la historia tomó otro rumbo. Distintas fuentes indicaron que Rockstar respondió de forma positiva. El fan habría tenido la oportunidad de probar el juego antes de su lanzamiento oficial. La experiencia se habría dado bajo estrictas condiciones de reserva.