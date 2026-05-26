GTA 6 promete revolucionar el gaming, pero sus micropagos ya generan polémica

La expectativa alrededor de GTA 6 no deja de crecer. Mientras millones de jugadores esperan el lanzamiento previsto para el 19 de noviembre de 2026, una de las mayores incógnitas sigue siendo cuánto costará el nuevo título de Rockstar Games . Sin embargo, en las últimas horas comenzó a tomar fuerza otra discusión que podría impactar aún más en el bolsillo de los usuarios: la presencia de micropagos y servicios de suscripción dentro del futuro GTA Online .

Las señales surgieron tras la última presentación financiera de Take-Two Interactive, la empresa dueña de Rockstar, donde el director ejecutivo Strauss Zelnick destacó el enorme rendimiento económico que continúa teniendo Grand Theft Auto 5, especialmente gracias a su componente online.

A más de 13 años de su estreno, GTA 5 mantiene cifras impactantes . Según reveló Zelnick, el juego ya vendió más de 225 millones de copias en todo el mundo, un número que lo consolida como uno de los títulos más exitosos de la historia de la industria.

Pero el verdadero fenómeno continúa siendo GTA Online. El ejecutivo explicó que cerca del 27% del crecimiento en el gasto de los consumidores dentro de las franquicias de Take-Two provino justamente del modo multijugador de GTA 5. Allí entran en juego las microtransacciones: compra de vehículos, propiedades, dinero virtual y otros contenidos digitales que, aunque opcionales, representan una fuente millonaria de ingresos.

A eso se suma GTA+, el servicio de suscripción premium vinculado al juego. Según la compañía, la cantidad de miembros prácticamente se duplicó en comparación con el mismo período del año pasado, lo que confirma que el modelo de pagos recurrentes sigue creciendo incluso en un juego lanzado en 2013.

Con ese panorama, resulta difícil imaginar que Rockstar Games y Take-Two abandonen una fórmula tan rentable para la próxima entrega.

GTA+2 GTA Online continúa generando millones gracias a compras internas, contenido premium y suscripciones mensuales exclusivas. Rockstar

El nuevo GTA Online podría profundizar el modelo de suscripciones

Aunque Rockstar Games todavía no confirmó oficialmente que GTA 6 tendrá un modo online independiente, dentro de la comunidad gamer prácticamente se da por hecho. Y si eso ocurre, todo indica que heredará gran parte del sistema económico actual.

La posibilidad de que el nuevo GTA Online incluya micropagos, beneficios exclusivos mediante GTA+ y contenido premium empieza a generar debate entre los jugadores. Sobre todo porque el precio base de GTA 6 sigue siendo un misterio y muchos temen que el juego llegue con un valor inicial elevado y, además, con gastos adicionales constantes dentro de su ecosistema online.

En ese contexto, algunos usuarios cuestionan que un título “premium” dependa cada vez más de modelos de monetización asociados a servicios y compras internas. Otros, en cambio, consideran que mientras los pagos sean opcionales y no afecten la experiencia principal, el sistema puede convivir con el contenido tradicional.

GTA+ Take-Two destacó el crecimiento económico sostenido del online de GTA 5 tras trece años disponible. Rockstar Games

Qué pasará con el GTA Online actual

Otra de las incógnitas pasa por el futuro de GTA Online una vez que debute GTA 6. Desde Take-Two evitaron dar precisiones, aunque Strauss Zelnick recordó que la compañía suele mantener soporte en aquellos juegos que todavía conservan comunidades activas.

Por eso, todo indica que el online de GTA 5 no desaparecería inmediatamente tras la llegada de la nueva entrega. La intención sería sostener ambos ecosistemas durante un tiempo, especialmente considerando que el juego actual sigue moviendo millones de usuarios y generando ingresos constantes.

Así, mientras el mundo espera conocer más detalles sobre GTA 6, queda claro que Rockstar Games no sólo prepara uno de los lanzamientos más grandes de la década, sino también una plataforma online que podría convertirse en el verdadero centro del negocio durante los próximos años.